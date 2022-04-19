Как справиться с запором? Советы гастроэнтеролога
Доктор-гастроэнтеролог Айгуль Ишмурзина поделилась рекомендациями, которые помогут навсегда избавиться от проблемы запоров.
Из-за неправильного пищевого поведения проблема запоров сегодня актуальна для многих людей разного возраста, в том числе молодых.
Нормальный кишечник опорожняется каждый день. Все, что реже, можно считать запором.⠀
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«Возможные наиболее частые причины запоров: недостаток клетчатки или жидкостей, побочные эффекты лечения, эмоциональный или физический стресс, низкая физическая активность, медицинские проблемы. Как справиться с запором легкой или средней тяжести? Постепенно добавлять в рацион клетчатку и увеличивать потребление жидкости», — рассказывает эксперт.
Питание играет ключевую роль. Необходимо соблюдать режим. Прием пищи не должен проходить в спешке, пищу нужно тщательно пережевывать.
Наряду с корректировкой питания постарайтесь больше двигаться, увеличивайте физическую активность. Для этого необязательно ходить в спортзал.
Если захотелось в туалет, по возможности, не подавляйте это желание. Поэтому постарайтесь выработать некий режим и приучить себя ходить в туалет в удобное для вас время.
В ряде случаев, если коррекция питания не помогла, можно воспользоваться размягчителями стула, но злоупотреблять этим методом не стоит. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, обратитесь к специалисту.
Айгуль Ишмурзниа
Здоровье
Врач-гастроэнтеролог, терапевт
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