Как справиться с запором? Советы гастроэнтеролога

«Возможные наиболее частые причины запоров: недостаток клетчатки или жидкостей, побочные эффекты лечения, эмоциональный или физический стресс, низкая физическая активность, медицинские проблемы. Как справиться с запором легкой или средней тяжести? Постепенно добавлять в рацион клетчатку и увеличивать потребление жидкости», — рассказывает эксперт.

Из-за неправильного пищевого поведения проблема запоров сегодня актуальна для многих людей разного возраста, в том числе молодых.Нормальный кишечник опорожняется каждый день. Все, что реже, можно считать запором.⠀Питание играет ключевую роль. Необходимо соблюдать режим. Прием пищи не должен проходить в спешке, пищу нужно тщательно пережевывать.Наряду с корректировкой питания постарайтесь больше двигаться, увеличивайте физическую активность. Для этого необязательно ходить в спортзал.Если захотелось в туалет, по возможности, не подавляйте это желание. Поэтому постарайтесь выработать некий режим и приучить себя ходить в туалет в удобное для вас время.В ряде случаев, если коррекция питания не помогла, можно воспользоваться размягчителями стула, но злоупотреблять этим методом не стоит. Если самостоятельно справиться с проблемой не получается, обратитесь к специалисту.