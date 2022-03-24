Сердечный приступ: ваш риск инфаркта может быть рассчитан по вашему голосу
Сердечный приступ возникает, когда одна из артерий, ведущих к сердцу, закупоривается, что приводит к внезапной остановке кровотока. Обычно это вызывает внезапное ощущение сдавливания или боли в груди, которое может распространяться на шею, челюсть или спину. Согласно новому исследованию, акустические сигналы пациентов из группы риска могут быть уловлены программным обеспечением искусственного интеллекта за годы до события.
«Мощный инструмент скрининга» может выявлять пациентов с риском сердечного приступа, анализируя особенности их голоса. Согласно исследованию, технология может улавливать 80 различных характеристик голоса, таких как частота, амплитуда, высота тона и частота. Исследователи опробовали инструмент на выборке из 108 пациентов, направленных на рентген для оценки состояния их коронарных артерий.
Участников попросили записать три 30-секундных образца голоса с помощью приложения для смартфонов Vocals Health. Испытуемых просили прочитать подготовленный текст, а затем спонтанно рассказать о положительном опыте для первой и второй записи соответственно. Для окончательного образца голоса участников попросили свободно рассказать о негативном опыте.
Затем записи были проанализированы алгоритмом Vocalis Health, системой на основе искусственного интеллекта, обученной с использованием более 10 000 голосовых записей.
В течение двухлетнего периода наблюдения 58,3 процента участников с высоким голосом были госпитализированы из-за болей в груди или других неотложных состояний, таких как сердечный приступ.
Основываясь на этих данных, исследователи подсчитали, что участники с высоким голосом в 2,6 раза чаще страдали от серьезных проблем, связанных с ишемической болезнью сердца.
Ведущий автор исследования, доктор Джасканвал Сара из клиники Майо в США, сказал:
"Мы не утверждаем, что технология анализа голоса заменит врачей или существующие методы оказания медицинской помощи, но мы думаем, что голосовая технология может стать дополнением к существующим стратегиям".
Ранее Медикфорум писал о побочных эффектах статинов.
Джасканвал Сара
Здоровье
Врач в клинике Майо (США).
Оставить комментарий