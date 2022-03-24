Почему опасно жить во Внуково или Шереметьево
Если ваш населённый пункт расположен прямо под маршрутами заходящих на посадку и взлетающих самолётов, это представляет повышенный риск инфаркта. К такому выводу пришли учёные из Университета Нью-Джерси.
Проживание рядом с аэропортом грозит не только повышенным уровнем шума от постоянного взлетающих или приземляющихся лайнеров. Исследование предполагает, что у жителей таких населённых пунктов, как Домодедово, Внуково или Шереметьево имеется повышенный риск инфарктов. Учёные выяснили, что у обитателей мест, расположенных в непосредственной близости от некоторых самых загруженных американских аэропортов, частота инфарктов была на 72% выше, чем у населения в целом.
По подсчетам учёных из Нью-Джерси, каждый двадцатый инфаркт может быть прямо или косвенно связан с шумом от движения транспорта, а предыдущие исследования ранее приходили к выводу о том, что этот шум также нарушает качество сна и провоцирует хронический стресс. По мнению кардиологов, повышенный уровень шума необходимо включить в список факторов риска болезней сердца подобно гипертонии и неправильному питанию.
Сегодня профессиональные кардиологи не задумываются о том, где именно проживают их пациенты, когда оценивают факторы риска. Гораздо большее внимание уделяется курению, питанию и повышенному артериальному давлению. Но необходимо также обращать внимание и на уровень шума, поскольку он увеличивает показатели стресса. А это крайне негативно влияет на всю сердечно-сосудистую систему и повышает риск инфаркта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Нью-,Джерси
Здоровье
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