Дорожный шум повышает риск инфаркта

Постоянное воздействие шума от разных средств транспорта от автомобилей до самолётов увеличивает риск госпитализаций в связи с инфарктом, как показало исследование. Это первая в своём роде научная работа, которая специфически касалась информации по Северной Америке. Раньше подобные данные собирались на территории Европы и других стран, они также находили связь между болезнями сердца и шумом от транспорта.Традиционно кардиологи в список факторов риска инфарктов вносят курение, гипертонию или диабет. И вот теперь исследование показывает, что возможно, врачам нужно думать еще и о дорожном шуме, поскольку его воздействие серьёзно повышает опасность сердечно-сосудистых заболеваний.Предыдущие исследования связывали этот шум с потерей слуха, расстройствами сна, хроническим стрессом и повышенным артериальным давлением. Также было установлено, что проживающий рядом с аэропортами люди обладают более высоким риском болезней сердца и демонстрируют повышенные повреждения сердечно-сосудистой системы. В нынешнем исследовании оценивалось здоровье 15 846 обитателей Нью-Джерси, которые были госпитализированы в 2018 году с инфарктами. Нью-Джерси - один из самых густонаселённых штатов США, где 1 200 человек живёт на одной квадратной миле, а многие проживают как раз рядом с автомобильными или железнодорожными дорогами и крупными аэропортами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)