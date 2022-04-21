Дорожный шум повышает риск инфаркта
Живущие неподалеку от загруженных трасс или аэропортов люди имеют повышенный риск инфаркта. К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета.
Постоянное воздействие шума от разных средств транспорта от автомобилей до самолётов увеличивает риск госпитализаций в связи с инфарктом, как показало исследование. Это первая в своём роде научная работа, которая специфически касалась информации по Северной Америке. Раньше подобные данные собирались на территории Европы и других стран, они также находили связь между болезнями сердца и шумом от транспорта.
Традиционно кардиологи в список факторов риска инфарктов вносят курение, гипертонию или диабет. И вот теперь исследование показывает, что возможно, врачам нужно думать еще и о дорожном шуме, поскольку его воздействие серьёзно повышает опасность сердечно-сосудистых заболеваний.
Предыдущие исследования связывали этот шум с потерей слуха, расстройствами сна, хроническим стрессом и повышенным артериальным давлением. Также было установлено, что проживающий рядом с аэропортами люди обладают более высоким риском болезней сердца и демонстрируют повышенные повреждения сердечно-сосудистой системы. В нынешнем исследовании оценивалось здоровье 15 846 обитателей Нью-Джерси, которые были госпитализированы в 2018 году с инфарктами. Нью-Джерси - один из самых густонаселённых штатов США, где 1 200 человек живёт на одной квадратной миле, а многие проживают как раз рядом с автомобильными или железнодорожными дорогами и крупными аэропортами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Ратгерский университет
Медицина
университет штата, крупнейшее высшее учебное заведение Нью-Джерси. Основан в 1766 году, является 8-м старейшим вузом страны и одним из 9-и колониальных колледжей
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