Врач Ларионова указала на опасные причины онемения в ногах
Ощущение онемения в ногах, возникающее в тех случаях, когда конечности не были отсижены, может быть признаком опасных нарушений, говорит невролог Ольга Ларионова.
Онемение в ногах часто является результатом длительного сидения, нахождения в неудобной позе. Когда человек встает, он ощущает характерный дискомфорт, «иголки», невозможность нормально шевелить конечностью, наступать на нее. Однако вскоре это проходит. Если же проблема сохраняется, пусть несколько смягчившись, это может быть тревожным сигналом – с таким онемением следует обращаться к врачу.
Рассказав об этом в интервью, Ольга Ларионова заметила:
«За исключением неудобной позы, в которой вы отсидели ногу, в любых других ситуациях у здоровых людей никогда не немеют икры, голени и стопы, особенно при ходьбе».
По словам невролога, одним из опасных состояний является онемение, возникающее в обеих стопах, – оно может указывать на полинейропатию нижних конечностей. Также человек, страдающий данным нарушением, может жаловаться на мышечную слабость в ногах, боли, нарушенную чувствительность.
Медик объяснила, что причиной развития полинейропатии нижних конечностей с сопровождающим его онемением в стопах может быть ряд заболеваний и нарушений, включая опасные.
- Сахарный диабет.
- Алкоголизм.
- Дефицит витаминов группы В.
- Эндокринные проблемы.
- Системная красная волчанка.
- Ревматоидный артрит.
- Клещевой боррелиоз.
- ВИЧ.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая головная боль требует обращения к врачу.
Ольга Ларионова
Здоровье
врач-невролог
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