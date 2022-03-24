Врач Ларионова указала на опасные причины онемения в ногах

«За исключением неудобной позы, в которой вы отсидели ногу, в любых других ситуациях у здоровых людей никогда не немеют икры, голени и стопы, особенно при ходьбе».

Сахарный диабет.

Алкоголизм.

Дефицит витаминов группы В.

Эндокринные проблемы.

Системная красная волчанка.

Ревматоидный артрит.

Клещевой боррелиоз.

ВИЧ.