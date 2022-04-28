Врач-невролог Ларионова: ощущением слабости в ногах могут проявляться опасные болезни

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держаться за ногу

Некоторые опасные заболевания, включая опухоли и инсульты головного мозга могут проявляться таким внешним признаком, как слабость в ногах, объясняет врач.

В интервью врача-невролога Ольги Ларионовой прозвучало предупреждение о том, что ощущение слабости в ногах, не связанное с общим утомлением или физическими перегрузками, и возникающее внезапно или необъяснимо, может быть признаком потенциально опасных состояний.

Ларионова назвала болезни этого ряда.

Инсульт. Слабость в конечностях, из-за которой человек не может стоять на ногах, является одним из сигналов инсульта. В этом случае она будет проявляться вместе с другими симптомами.
  • Онемение в одной половине тела.
  • Нарушенная речь.
  • Асимметрия лица.
  • Головокружение.
  • Резкая головная боль.
  • Потеря сознания.
Спинальный инсульт. Он характеризуется острым нарушением спинномозгового кровообращения. Слабость в ногах также ощущается вкупе с другими неблагополучными признаками –

«слабость сопровождается преходящим нарушением чувствительности и функций тазовых органов, болью в позвоночнике».

БАС. Под аббревиатурой скрывается боковой амиотрофический склероз – это опасное и неизлечимое заболевание означает, что происходит атрофия двигательных нейронов, человек постепенно перестает владеть своим телом. Ощущение слабости в ногах является одним из его признаков.

Лаврова призвала обращаться за обследованиями в тех случаях, когда возникает слабость в ногах, и человек не может ее объяснить. Невролог дополнительно сообщила, что, помимо названных патологий, подобным симптомом могут проявляться и такие опасные болезни, как объемные опухоли головного, спинного мозга, а также рассеянный склероз, мигренозный инфаркт мозга.

Ранее портал MedikForum.ru писал о трех «необъяснимых» симптомах рака, которые часто упускаются из виду.
Ольга Ларионова
Ольга Ларионова
Здоровье
врач-невролог
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