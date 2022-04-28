Врач-невролог Ларионова: ощущением слабости в ногах могут проявляться опасные болезни
Некоторые опасные заболевания, включая опухоли и инсульты головного мозга могут проявляться таким внешним признаком, как слабость в ногах, объясняет врач.
В интервью врача-невролога Ольги Ларионовой прозвучало предупреждение о том, что ощущение слабости в ногах, не связанное с общим утомлением или физическими перегрузками, и возникающее внезапно или необъяснимо, может быть признаком потенциально опасных состояний.
Ларионова назвала болезни этого ряда.
Инсульт. Слабость в конечностях, из-за которой человек не может стоять на ногах, является одним из сигналов инсульта. В этом случае она будет проявляться вместе с другими симптомами.
- Онемение в одной половине тела.
- Нарушенная речь.
- Асимметрия лица.
- Головокружение.
- Резкая головная боль.
- Потеря сознания.
«слабость сопровождается преходящим нарушением чувствительности и функций тазовых органов, болью в позвоночнике».
БАС. Под аббревиатурой скрывается боковой амиотрофический склероз – это опасное и неизлечимое заболевание означает, что происходит атрофия двигательных нейронов, человек постепенно перестает владеть своим телом. Ощущение слабости в ногах является одним из его признаков.
Лаврова призвала обращаться за обследованиями в тех случаях, когда возникает слабость в ногах, и человек не может ее объяснить. Невролог дополнительно сообщила, что, помимо названных патологий, подобным симптомом могут проявляться и такие опасные болезни, как объемные опухоли головного, спинного мозга, а также рассеянный склероз, мигренозный инфаркт мозга.
Ранее портал MedikForum.ru писал о трех «необъяснимых» симптомах рака, которые часто упускаются из виду.
Ольга Ларионова
Здоровье
врач-невролог
Оставить комментарий