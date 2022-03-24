Ковид: «мощное натуральное оружие» для защиты и лечения инфекции





Помимо того, что он известен своим противораковым действием, это фитохимическое вещество также может ингибировать репликацию SARS-CoV-2.

Брокколи

Капуста

Кале

В легких (уменьшение на 17 процентов)

Верхние дыхательные пути (снижение на девять процентов)

Количество повреждений легких (уменьшение на 29 процентов)

Брюссельская капуста