Ковид: «мощное натуральное оружие» для защиты и лечения инфекции

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Ковид: «мощное натуральное оружие» для защиты и лечения инфекции

Хотя коронавирус продолжает мутировать, и некоторые варианты могут быть мягче, чем другие, важно помнить, что вирус унес более шести миллионов жизней во всем мире. В то время как некоторые люди сталкиваются только с легким заболеванием, другие могут бороться с тяжелым заболеванием или страдать от долгосрочных последствий.

Ученые и исследователи смогли найти и определить эффективные методы лечения. Одним из самых больших достижений такого рода стало быстрое внедрение вакцины от Covid. Тем не менее, научное сообщество продолжает исследовать вирус и его новые варианты по мере их появления.

Теперь исследователи из Детского центра Джона Хопкинса обнаружили, что химическое вещество, полученное из соединения, содержащегося в брокколи и других растениях семейства крестоцветных, может быть использовано против Covid и даже Omicron.

Помимо того, что он известен своим противораковым действием, это фитохимическое вещество также может ингибировать репликацию SARS-CoV-2.

Исследование, проведенное на мышах и выращенных в лаборатории клетках, показало, что сульфорафан «может помочь предотвратить и лечить заболевания, вызванные некоторыми коронавирусами, включая COVID-19».

Природный предшественник химического вещества содержится в изобилии в овощах, включая:
  • Брокколи
  • Капуста
  • Кале
Исследователи обнаружили, что низкие микромолярные концентрации химического вещества способны снизить репликацию шести штаммов SARS-CoV-2 на 50 процентов.
Их результаты также были положительными, когда дело дошло до варианта Omicron.

Команда обнаружила, что использование сульфорафана привело к «значительному» снижению как вирусной нагрузки, так и количества вируса:
  • В легких (уменьшение на 17 процентов)
  • Верхние дыхательные пути (снижение на девять процентов)
  • Количество повреждений легких (уменьшение на 29 процентов)
  • Брюссельская капуста
Это химическое вещество также привело к снижению воспаления в легких, защищая клетки от гиперактивного иммунного ответа, который, по-видимому, является одним из ключевых факторов, из-за которых многие умирают от коронавируса.

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Детский центр Джона Хопкинса (Johns Hopkins Children's Center)

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Теги : коронавирус, польза брокколи, защита от коронавируса