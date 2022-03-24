Ковид: «мощное натуральное оружие» для защиты и лечения инфекции
Хотя коронавирус продолжает мутировать, и некоторые варианты могут быть мягче, чем другие, важно помнить, что вирус унес более шести миллионов жизней во всем мире. В то время как некоторые люди сталкиваются только с легким заболеванием, другие могут бороться с тяжелым заболеванием или страдать от долгосрочных последствий.
Ученые и исследователи смогли найти и определить эффективные методы лечения. Одним из самых больших достижений такого рода стало быстрое внедрение вакцины от Covid. Тем не менее, научное сообщество продолжает исследовать вирус и его новые варианты по мере их появления.
Теперь исследователи из Детского центра Джона Хопкинса обнаружили, что химическое вещество, полученное из соединения, содержащегося в брокколи и других растениях семейства крестоцветных, может быть использовано против Covid и даже Omicron.
Помимо того, что он известен своим противораковым действием, это фитохимическое вещество также может ингибировать репликацию SARS-CoV-2.
Исследование, проведенное на мышах и выращенных в лаборатории клетках, показало, что сульфорафан «может помочь предотвратить и лечить заболевания, вызванные некоторыми коронавирусами, включая COVID-19».
Природный предшественник химического вещества содержится в изобилии в овощах, включая:
- Брокколи
- Капуста
- Кале
Их результаты также были положительными, когда дело дошло до варианта Omicron.
Команда обнаружила, что использование сульфорафана привело к «значительному» снижению как вирусной нагрузки, так и количества вируса:
- В легких (уменьшение на 17 процентов)
- Верхние дыхательные пути (снижение на девять процентов)
- Количество повреждений легких (уменьшение на 29 процентов)
- Брюссельская капуста
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Детский центр Джона Хопкинса (Johns Hopkins Children's Center)
Здоровье
Детский центр Джона Хопкинса является детской больницей с 1912 года, предоставляя педиатрические услуги и помощь по более чем 37 специальностям.
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