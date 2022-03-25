Зелёные овощи помогают предотвращать коронавирус
Университет Джонса Хопкинса установил, что входящий в состав зелёных овощей компонент сульфорафан помогает предотвращать и даже лечить заболевания, вызванные различными коронавирусами. К счастью, к ним относится и COVID-19.
Американские ученые обнаружили еще один природный компонент, который может использоваться для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Это входящий в состав зелёных овощей сульфорафан. В ходе лабораторных экспериментов было доказано, что это химическое вещество, обильно содержащееся в брокколи и других растениях из семейства крестоцветных, может стать новым мощным оружием против целого ряда коронавирусов, вызывающих как простуду, так и COVID-19.
Коронавирус уже убил свыше 6 млн человек в разных странах мира, но даже простуда только в США ежегодно вызывает экономические потери на уровне $25 млрд. Исследование показало, что химическое вещество растительного происхождения сульфорафан, которое уже обладает доказанными противораковыми свойствами, ингибирует размножение вируса, вызывающего COVID-19, а также другой человеческий коронавирус.
Исследования проводились на клетках и мышах. Хотя полученные результаты можно счесть многообещающими, их авторы предостерегают от спешки с покупкой пищевых добавок с сульфорафаном, которые можно приобрести в интернете. Необходимо исследовать этот компонент на людях, прежде чем говорить, что он будет оказывать такое же защитное воздействие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Здоровье
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)
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