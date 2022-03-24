Вегето-сосудистая дистония: врач рассказал, почему важно тренировать сосуды

Врач-реабилитолог Александр Ефимовский рассказал, как привести сосуды в порядок и избавиться от вегето-сосудистой дистонии.





Название патологии говорит само за себя. Вегето-сосудистая — значит, имеем дело с артериями и венами. Дистония — значит неправильный тонус мышц, сосудов.⠀

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«Все сосуды в организме имеют мышечный слой, который сокращается с ритмом сердца для лучшей циркуляции крови по организму. У людей с ВСД тонус мышц артерий нарушен, значит доставка крови по организму ухудшена», — объясняет доктор. ⠀

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Наш мозг очень тонко реагирует на изменения кровотока, поэтому одним из первых симптомов ВСД является головокружение и общая слабость, может возникать гул в ушах.

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Препятствовать нормальному кровотоку в мозг могут и скованные спазмом мышцы шеи. Здесь свои причины — остеохондроз, подвывих первого позвонка, родовые травмы и так далее.⠀

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Можно ли нормализовать тонус сосудов? Любые мышцы поддаются тренировке. Самочувствие людей, страдающих дистонией, становится лучше при регулярных тренировках. Поэтому желательны умеренные кардио нагрузки. Увеличивать их можно по мере привыкания. ⠀

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Также не будет лишним укрепление эластичности мышц всего организма, а особенно шейно-воротниковой зоны.

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Эксперт отмечает, что чем меньше жидкости в организме, тем хуже кровоток. Если кровь густая, она плохо продвигается по сосудам. Артерии и вены вынуждены реагировать на изменение тонуса. Выход прост — пейте больше жидкости. Как минимум, 1,5 — 2 л чистой воды в сутки.