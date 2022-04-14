Почему диагноза вегето-сосудистая дистония на самом деле не существует?

«Вегетативная нервная система, которая обеспечивает иннервацию внутренних органов, в том числе сердечно-сосудистой системы, иногда работает не идеально. И это может давать определенную симптоматику: сердцебиение, нестойкие повышения или понижения артериального давления, потные ладошки, чувство беспокойства, тревоги, страха, головокружение, ком в горле. Пациентов лечат сосудистыми и метаболическими препаратами, добиваясь временного улучшения, которое целиком и полностью основано на эффекте плацебо», — комментирует доктор.

Несмотря на то, что диагноз ВСД в нашей стране очень популярен, и страдает этой болезнью не только старшее поколение, но и молодежь, эксперт уверена, что истинная причина патологии кроется совсем в иных факторах.Наиболее верная тактика в данном контексте — исходя из клинической картины, исключить органическую (артериальную гипертензию, пороки сердца) и функциональную (нарушение сердечного ритма, обмороки) патологии сердечно-сосудистой системы, а также заболевания надпочечников, анемию, патологию щитовидной железы.Если все заболевания внутренних органов исключены, а жалобы у пациента остались, то назначить консультацию психиатра для диагностики тревожного расстройства, депрессии.А если и этот фактор исключен (но такое бывает редко), значит с пациентом все в порядке и лечить его нет никакой необходимости. Потные ладошки и учащенное сердцебиение в состоянии волнения — совершенно нормальная реакция организма, говорит специалист.Почему нельзя устанавливать диагноз ВСД? Потому что есть огромный риск пропустить реально существующую проблему, снижающую качество жизни пациента и ухудшающую его прогнозы по здоровью на будущее.