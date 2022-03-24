Камни в почках: уролог дал рекомендации

Врач-уролог Роман Лопатин рассказал, каких рекомендаций необходимо придерживаться, если в почках обнаружены камни.







Мочекаменная болезнь в последнее время получила широкое распространение. Эту патологию выявляют примерно у 9% взрослого населения. Но на самом деле распространенность болезни еще больше, просто очень часто она протекает бессимптомно и незаметно для самого больного.





«Если у вас уже был эпизод отхождения камня с мочой или при УЗИ выявлены камни почек, необходимо соблюдать ряд общих рекомендаций для снижения вероятности рецидива или обострения мочекаменной болезни», — говорит эксперт.



В первую очередь, это касается питьевого режима. Нужно уменьшить потребление чая и кофе. Причина в том, что в этих напитках содержится много оксалатов. Снизить вероятность образования камней поможет лимонад (но только натуральный).





Второе важное правило — диета. Ограничьте в рационе продукты, которые содержат много кальция, в том числе молочные продукты. Ешьте больше овощей и фруктов.





Сокращаем соль (не более 2,5 г/сутки) и животные белки. Также ограничиваем шоколад, шпинат, помидоры, свеклу, орехи, бобовые (в них тоже много оксалатов).





С осторожностью пьем витамины и минералы. Особенно это касается витамина С и препаратов, содержащих кальций. Если у больного есть лишний вес, стараемся похудеть. Увеличиваем физическую активность.