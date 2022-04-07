Уролог рассказал, когда нельзя выполнять эндоскопическое дробление камней
Врач-уролог Роман Лопатин объяснил, почему не всем пациентам можно выполнять операцию по эндоскопическому дроблению камней мочеточника.
Для эндоскопического удаления камней из мочеточника необходимы следующие показания: низкая вероятность отхождения конкремента (камня), рецидивирующая почечная колика, камень мочеточника единственной почки, двусторонняя обструкция верхних мочевыводящих путей, хроническая болезнь почек.
«Что касается противопоказаний, это в первую очередь острая инфекция мочевыводящих путей. Если на фоне камня мочеточника развиваются признаки острого пиелонефрита, пациенту выполняется дренирование верхних мочевыводящих путей», — говорит специалист.
Для разрушения камня используется энергия лазера или пневматический литотриптер. Операция проводится под спинно-мозговой анестезией. После разрушения камня его фрагменты извлекаются из мочеточника щипцами. Как правило, операция заканчивается установкой на 3-4 недели внутреннего мочеточного стента.
Удаленные фрагменты камня отправляются в лабораторию для определения их химического состава. В зависимости от характера камня пациенту назначается диета для предотвращения образования новых камней.
Роман Лопатин
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