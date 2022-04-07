Уролог рассказал, когда нельзя выполнять эндоскопическое дробление камней

«Что касается противопоказаний, это в первую очередь острая инфекция мочевыводящих путей. Если на фоне камня мочеточника развиваются признаки острого пиелонефрита, пациенту выполняется дренирование верхних мочевыводящих путей», — говорит специалист.

Для эндоскопического удаления камней из мочеточника необходимы следующие показания: низкая вероятность отхождения конкремента (камня), рецидивирующая почечная колика, камень мочеточника единственной почки, двусторонняя обструкция верхних мочевыводящих путей, хроническая болезнь почек.Для разрушения камня используется энергия лазера или пневматический литотриптер. Операция проводится под спинно-мозговой анестезией. После разрушения камня его фрагменты извлекаются из мочеточника щипцами. Как правило, операция заканчивается установкой на 3-4 недели внутреннего мочеточного стента.Удаленные фрагменты камня отправляются в лабораторию для определения их химического состава. В зависимости от характера камня пациенту назначается диета для предотвращения образования новых камней.