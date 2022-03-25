Наличие мигрени удваивает риск смертельного сердечного заболевания
Мигрень — изнурительное состояние, которое сопровождается сильной головной болью, тошнотой и светобоязнью. При этом влиять она может на организм в целом, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, одно исследование предполагает, что у людей, страдающих мигренью, чаще бывают сердечные приступы.
Для работы, опубликованной в журнале British Medical Journal, использовались данные более 115,5 тыс. женщин в возрасте от 25 до 42 лет, у которых не было стенокардии и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в начале исследования.
Команда определила, что мигрень была связана с повышенным риском сердечного приступа. При этом повторяющиеся мигрени могут удваивать риск. Авторы отмечают, что мигрень не только повышает вероятность сердечного приступа, но и повышает риск смертности от сердечно-сосудистого заболевания.
В исследование под руководством Тобиаса Курта, профессора эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения при Гарвардском университете, включались данные только женщин. Они в три раза чаще мужчин страдают мигренью. Однако эксперты полагают, что мигрень может повышать вероятность проблем с сердцем и для мужчин, особенно если повторяются мигрени с аурой.
Ранее выяснилось, что мужчины и женщины по-разному воспринимают болевые сигналы.
Тобиас Курт
Здоровье
Профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения при Гарвардском университете
Оставить комментарий