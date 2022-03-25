Врач Харрис: жертвы ошибочно принимают симптомы туберкулеза за ковид

"ТБ излечим и предотвратим, и сейчас самое время возобновить наши усилия по ликвидации. Несмотря на значительный прогресс в направлении ликвидации в последние годы, туберкулез остается серьезной проблемой общественного здравоохранения в Великобритании. При лечении большинство людей полностью выздоравливают, но задержка с диагностикой и лечением, особенно во время пандемии, приведет к увеличению числа невыявленных случаев туберкулеза".

Неполное или неадекватное лечение может привести к развитию лекарственной устойчивости, то есть возбудитель больше не может быть эффективно уничтожен одним или несколькими лекарствами.Доктор, исполнительный директорсказала:Важно помнить, чтоКашель, который обычно со слизью и длится дольше трех недель, может быть вызван целым рядом других проблем, включая туберкулез.Туберкулез развивается медленно, и может пройти несколько недель, месяцев или даже лет после заражения, прежде чем вы заметите, что плохо себя чувствуете. Свяжитесь со своим врачом общей практики, если вы считаете, что можете подвергаться риску, чтобы вы могли пройти обследование и лечение.Ранее Медикфорум писал о причинах онемения в ногах.