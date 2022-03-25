Борьба с ковидом: одно растительное вещество эффективно защищает легкие от повреждения
Новым исследованием выявлено антикоронавирусное растительное вещество, большие количества которого может содержать обычная капуста.
Борьба с ковидом по-прежнему остается актуальной, и научные исследования, занимающиеся поиском средств защиты от инфекции, сегодня ведутся очень активно. В недавней работе ученые предположили, что зеленые листовые крсстоцветные овощи (прежде всего, разнообразная капуста) содержат соединение, существенно снижающее риск повреждения легких при заболевании COVID-19.
«Сульфорафан, соединение, содержащееся в зеленых листовых овощах, может защитить легкие от повреждения коронавирусом», - заявили, в частности, исследователи из Медицинской школы Джонса Хопкинса.
Сульфорафан представляет собой богатое серой соединение, содержащееся преимущественно в составе крестоцветных овощей. Растительное вещество давно привлекает внимание ученых. В предыдущих исследованиях было показано, что оно обеспечивает многие оздоровительные эффекты. В частности, сульфорафан уменьшает воспаление, нейтрализует токсины в организме, обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными, омолаживающими, нейропротекторными, антидиабетическими свойствами.
В рамках нового проекта было установлено, что под влиянием этого вещества происходит 17-процентное снижение количества вируса в легких и 9-процентное уменьшение количества вируса в верхних дыхательных путях.
Следует отметить, что испытания проводились на мышах. Исследователи также обнаружили, что среди животных, получавших сульфорафан, уровень повреждения легких был на 29% ниже, чем среди не получавших его. По словам специалистов, соединение уменьшало интенсивность воспаления в легочных тканях, лучше защищало клетки от гиперактивного иммунного ответа, вызывающего при ковиде самые тяжелые осложнения.
«Мы обнаружили, что сульфорафан является достаточно эффективным противовирусным компонентом, а также помогает контролировать иммунные реакции. Эта многофункциональная активность делает его потенциальным средством для использования против COVID-19, а также инфекций, вызванных другими коронавирусами», - сообщили авторы проекта в своем резюме.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно отличить ковид от сезонной аллергии.
Школа медицины Джонса Хопкинса (John Hopkins Medicine)
Здоровье
медицинское учебно-исследовательское подразделение Университета Джонса Хопкинса., США
Оставить комментарий