Борьба с ковидом: одно растительное вещество эффективно защищает легкие от повреждения

«Сульфорафан, соединение, содержащееся в зеленых листовых овощах, может защитить легкие от повреждения коронавирусом», - заявили, в частности, исследователи из Медицинской школы Джонса Хопкинса.

«Мы обнаружили, что сульфорафан является достаточно эффективным противовирусным компонентом, а также помогает контролировать иммунные реакции. Эта многофункциональная активность делает его потенциальным средством для использования против COVID-19, а также инфекций, вызванных другими коронавирусами», - сообщили авторы проекта в своем резюме.