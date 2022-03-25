Ученые: нормальный вес — не защита от НАЖБП
Тяжелая неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) обычно связана с ожирением. Но, согласно обзору научной литературы, проведенному исследователями из Университета Темпл и Исследовательского института трансляционной геномики (TGen), появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что даже люди с нормальным весом могут столкнуться с этим потенциально опасным для жизни состоянием. Свои выводы ученые представили в журнале Diabetology and Metabolic Syndrome.
«Поскольку НАЖБП в большинстве случаев является клинически бессимптомным состоянием, клиницистам приходиться работать с уже тяжелой стадией заболевания», - рассказывает доктор Джоанна ДиСтефано, профессор программы по метаболическим и фиброзным заболеваниям.
Одно исследование показало, что в период между первоначальным диагнозом и последующими обследованиями худощавые люди с НАЖБП подвергались большему риску развития тяжелых заболеваний печени, чем люди с более высоким индексом массы тела (ИМТ).
«Это неожиданное открытие свидетельствует о том, что у худых людей скорость прогрессирования фиброза выше, чем у людей с более высоким ИМТ», — отмечает доктор ДиСтефано.
Хотя ожирение является главным независимым фактором риска НАЖБП, даже при тяжелом ожирении не у всех людей развиваются проблемы. Это позволяет предположить, что могут задействоваться генетические факторы. Например, одно исследование с участием более 900 худощавых японцев показало удвоение риска НАЖБП среди носителей гена PNPLA3.
Кроме того, в обзоре говорится, что женщины подвержены более высокому риску развития НАЖБП после менопаузы. Вероятно, из-за гормональных изменений, сказывающихся на метаболизме.
Ранее ученые назвали фактор, серьезно уменьшающий размер мозга.
Джоанна ДиСтефано
Здоровье
Доктор, профессор программы по метаболическим и фиброзным заболеваниям
Оставить комментарий