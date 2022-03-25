Ученые: нормальный вес — не защита от НАЖБП

«Поскольку НАЖБП в большинстве случаев является клинически бессимптомным состоянием, клиницистам приходиться работать с уже тяжелой стадией заболевания», - рассказывает доктор Джоанна ДиСтефано, профессор программы по метаболическим и фиброзным заболеваниям.

«Это неожиданное открытие свидетельствует о том, что у худых людей скорость прогрессирования фиброза выше, чем у людей с более высоким ИМТ», — отмечает доктор ДиСтефано.