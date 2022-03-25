Микроэлемент молодости: зачем принимать селен?
Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала о пользе селена и о том, как микроэлемент влияет на наш организм.
Если вам знакомо состояние постоянной усталости и сонливости, возможно у вас дефицит селена. Это крайне важный нутриент для нашего организма, поскольку он действует как кофактор (улучшает усвоение) для 30 протеинов.
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«Селен напрямую влияет на функционирование щитовидной железы. Он является необходимым компонентом дейодиназы, которая катализирует превращение гормона Т4 в биологически активный гормон Т3. Недостаток селена уменьшает активность дейодиназы, в результате чего уровень Т3 уменьшается, что приводит к развитию гипотиреоза», — отмечает эксперт.
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Нехватка селена может негативным образом сказаться на общем состоянии иммунитета. Микроэлемент способствует образованию антител.
Нехватка селена может негативным образом сказаться на общем состоянии иммунитета. Микроэлемент способствует образованию антител.
Сбалансированная работа репродуктивной системы также зависит от селена, без которого невозможен нормальный сперматогенез и активность сперматозоидов. Более того — селен участвует в формировании желтого тела. Это значит, что он способен влиять на уровень прогестерона.
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Селен применяют, как вспомогательную терапию при лечении астмы, дерматита, ряда онкологических патологий, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипотиреоза и даже бесплодия.
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Микроэлемент способен влиять на наше настроение и в целом на качество жизни. Эксперт отмечает, что сегодня имеет место массовый дефицит селена. Отсюда знакомые многим симптомы в виде хронической усталости и сбоя в работе щитовидной железы.
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Селен применяют, как вспомогательную терапию при лечении астмы, дерматита, ряда онкологических патологий, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипотиреоза и даже бесплодия.
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Микроэлемент способен влиять на наше настроение и в целом на качество жизни. Эксперт отмечает, что сегодня имеет место массовый дефицит селена. Отсюда знакомые многим симптомы в виде хронической усталости и сбоя в работе щитовидной железы.
Перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Екатерина Новикова
Здоровье
Нутрициолог
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