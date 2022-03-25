Микроэлемент молодости: зачем принимать селен?

Нутрициолог Екатерина Новикова рассказала о пользе селена и о том, как микроэлемент влияет на наш организм.





Если вам знакомо состояние постоянной усталости и сонливости, возможно у вас дефицит селена. Это крайне важный нутриент для нашего организма, поскольку он действует как кофактор (улучшает усвоение) для 30 протеинов.

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«Селен напрямую влияет на функционирование щитовидной железы. Он является необходимым компонентом дейодиназы, которая катализирует превращение гормона Т4 в биологически активный гормон Т3. Недостаток селена уменьшает активность дейодиназы, в результате чего уровень Т3 уменьшается, что приводит к развитию гипотиреоза», — отмечает эксперт.

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Нехватка селена может негативным образом сказаться на общем состоянии иммунитета. Микроэлемент способствует образованию антител.





Сбалансированная работа репродуктивной системы также зависит от селена, без которого невозможен нормальный сперматогенез и активность сперматозоидов. Более того — селен участвует в формировании желтого тела. Это значит, что он способен влиять на уровень прогестерона.

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Селен применяют, как вспомогательную терапию при лечении астмы, дерматита, ряда онкологических патологий, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, гипотиреоза и даже бесплодия.

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Микроэлемент способен влиять на наше настроение и в целом на качество жизни. Эксперт отмечает, что сегодня имеет место массовый дефицит селена. Отсюда знакомые многим симптомы в виде хронической усталости и сбоя в работе щитовидной железы.

Перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.