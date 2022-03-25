Онколог Карасев: самый агрессивный рак предпочитает поражать несколько органов
По словам врача онколога Ивана Карасева, к числу органов, поражаемых наиболее агрессивным раком, относятся желудок, кожа, легкие.
В своем интервью врач рассказал, что рак, подразумевающий возникновение и развитие злокачественной опухоли, является результатом изменения в функционировании нормальных клеток – они начинают аномально делиться, образуя скопление ткани. Злокачественная опухоль (новообразование) в отличие от доброкачественной метастазирует: то есть, ее клетки распространяются по телу, внедряясь в другие органы.
«Самым распространенным видом злокачественных опухолей является аденокарцинома, развивающаяся из клеток железистого эпителия. Она может поражать практически любой орган», - сообщил онколог веб-изданию «Доктор Питер».
Иван Карасев заметил, что некоторые вида рака отличаются особенно агрессивным характером развития – в их случае опухоль быстро прогрессирует, трудно поддается терапии и сохраняет высокую вероятность рецидива. При этом некоторые органы тела становятся мишенями для такого рака чаще остальных.
Онколог уточнил, что самый агрессивный рак предпочитает поражать следующие органы.
- Желудок.
- Поджелудочная железа.
- Легкие.
- Яичники.
- Кожа.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что во многих случаях рака заболевающие люди начинают ощущать одышку.
Иван Карасев
Здоровье
хирург-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
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