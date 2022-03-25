Онколог Карасев: самый агрессивный рак предпочитает поражать несколько органов

199 Фото: istockphoto.com
пациент у врача

По словам врача онколога Ивана Карасева, к числу органов, поражаемых наиболее агрессивным раком, относятся желудок, кожа, легкие.

В своем интервью врач рассказал, что рак, подразумевающий возникновение и развитие злокачественной опухоли, является результатом изменения в функционировании нормальных клеток – они начинают аномально делиться, образуя скопление ткани. Злокачественная опухоль (новообразование) в отличие от доброкачественной метастазирует: то есть, ее клетки распространяются по телу, внедряясь в другие органы.

«Самым распространенным видом злокачественных опухолей является аденокарцинома, развивающаяся из клеток железистого эпителия. Она может поражать практически любой орган», - сообщил онколог веб-изданию «Доктор Питер».

Иван Карасев заметил, что некоторые вида рака отличаются особенно агрессивным характером развития – в их случае опухоль быстро прогрессирует, трудно поддается терапии и сохраняет высокую вероятность рецидива. При этом некоторые органы тела становятся мишенями для такого рака чаще остальных.

Онколог уточнил, что самый агрессивный рак предпочитает поражать следующие органы.
  • Желудок.
  • Поджелудочная железа.
  • Легкие.
  • Яичники.
  • Кожа.
Карасев добавил, что наиболее эффективным лечение рака может быть только при его раннем выявлении. Диагностировать злокачественные новообразования помогают профилактически осмотры и обследования. Возникающие внешние симптомы обычно говорят, что рак уже преодолел начальный этап развития.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что во многих случаях рака заболевающие люди начинают ощущать одышку.
Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
хирург-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
Теги : диагностика рака, агрессивный вид рака, Иван Карасев