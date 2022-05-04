Онколог Карасев: снизить риск рака помогают «три проверенных дешевых продукта»
По словам врача онколога Ивана Карасева, существуют «простые и доступные» продукты питания, которые эффективно помогают уменьшить риски раковых заболеваний.
«Есть простые и доступные продукты. Опытным путем установлено: регулярное употребление некоторых продуктов помогает снизить риск возникновения онкологических заболеваний», - рассказал в своем блоге Иван Карасев.
Онколог заметил, что снизить риск рака помогают «три проверенных дешевых продукта». Один из них – чеснок.
Карасев считает полезной противораковой привычкой употреблять этот пряный овощ при отсутствии индивидуальных противопоказаний.
Соединения чеснока усиливают защиту от появления таких онкологических недугов, как злокачественные образования кожи, толстой кишки, легких.
Другим продуктом из числа проверенных и доступных является брокколи – родственный капусте овощ содержит сильнодействующие антиоксиданты. Онколог рассказал, что употребление продукта помогает предотвратить развитие рака молочной железы.
Также врач рекомендует чаще есть цитрусовые фрукты. В частности, грейпфруты, в которых содержатся вещества монотерпены.
«Монотерпены помогают снизить риск развития рака всех видов, выводя канцерогенные вещества из организма».
В свою очередь, потребление лимонов, апельсинов, стимулирует деятельность лимфоцитов – клеток иммунной системы, борющихся с раковыми клетками.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые группы продуктов особенно эффективно снижают риск инсульта и рака.
Иван Карасев
ЗОЖ
хирург-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
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