Врач рассказала об особенностях лечения паразитоза у взрослых

0 Фото: pixabay
живет женщина здоровье

Доктор Елена Чунаева рассказала об особенностях профилактического лечения паразитоза и о том, почему не нужно устраивать чистки вслепую.

Эксперт отмечает, что если у пациента нет жалоб и симптомов, а в анализах все отлично, не нужно «чиститься» на всякий случай.

«Даже если у вас есть гельминты, организм и иммунная система справятся с ними, не давая развиться в половозрелых особей. Если вмешаться в это равновесие, возможна отрицательная динамика. Вы убьете мелких особей, дадите развиться более крупному гельминту. Или вызовете состояние мощнейшей интоксикации, к которой организм не готов», — говорит специалист.

Лечение паразитоза необходимо проводить строго по показаниям и под наблюдением врача, чтобы исключить повторное инфицирование.

А вот эффективные меры профилактики не помешают никому. Тщательно мойте продукты перед употреблением. Нередко гельминты попадают в наш организм через плохо вымытые овощи, ягоды, фрукты и особенно зелень.

Не дегустируйте грязные ягоды и фрукты на рынке и не ешьте их с грядки, даже на собственном участке. Зелень перед употреблением на полчаса замачивайте в солевом или содовом растворе.

Одним из частых симптомов наличия паразитов являются любые аллергические реакции, а также проблемы с кожей (дерматит, псориаз, шелушение, акне) и непонятного происхождения зуд в заднем проходе, активный рост папилом.
Елена Чунаева
Елена Чунаева
Здоровье
Гинеколог, терапевт
Теги : Елена Чунаева, паразиты, лечение