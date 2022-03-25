Врач рассказала об особенностях лечения паразитоза у взрослых

«Даже если у вас есть гельминты, организм и иммунная система справятся с ними, не давая развиться в половозрелых особей. Если вмешаться в это равновесие, возможна отрицательная динамика. Вы убьете мелких особей, дадите развиться более крупному гельминту. Или вызовете состояние мощнейшей интоксикации, к которой организм не готов», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что если у пациента нет жалоб и симптомов, а в анализах все отлично, не нужно «чиститься» на всякий случай.Лечение паразитоза необходимо проводить строго по показаниям и под наблюдением врача, чтобы исключить повторное инфицирование.А вот эффективные меры профилактики не помешают никому. Тщательно мойте продукты перед употреблением. Нередко гельминты попадают в наш организм через плохо вымытые овощи, ягоды, фрукты и особенно зелень.Не дегустируйте грязные ягоды и фрукты на рынке и не ешьте их с грядки, даже на собственном участке. Зелень перед употреблением на полчаса замачивайте в солевом или содовом растворе.Одним из частых симптомов наличия паразитов являются любые аллергические реакции, а также проблемы с кожей (дерматит, псориаз, шелушение, акне) и непонятного происхождения зуд в заднем проходе, активный рост папилом.