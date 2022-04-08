Эксперт рассказала, как питаться, чтобы обезопасить себя от паразитоза

«Даже если у вас есть гельминты, организм и иммунная система справятся с ними, не давая развиться в половозрелых особей, сдерживая их в зачаточном состоянии. Если вы вмешаетесь в это равновесие, возможна отрицательная динамика. Вы убьете мелких особей, нарушите баланс, и дадите развиться более крупному гельминту», — поясняет эксперт.

Хорошо мойте овощи и фрукты перед употреблением. Никогда не пробуйте грязные ягоды на рынке!

Все мясные продукты должны проходить тщательную термическую обработку.

Откажитесь от стейков с кровью, не ешьте сырое мясо.

Отваривайте мясо не менее двух часов, лучше порезать его на мелкие кусочки.

Исключите из рациона мясо диких животных, оно на 100% заражено гельминтами.

Все рыбные продукты также должны проходить термическую обработку или шоковую заморозку.

Доктор отмечает, что заниматься лечением паразитоза с помощью лекарственных препаратов при отсутствии выраженных симптомов и жалоб не нужно. Ставшие модными в последнее время чистки организма от паразитов на всякий случай могут только навредить.Лечение паразитоза необходимо проводить под строгим наблюдением специалиста. А в качестве профилактики можно предложить простые и всем доступные методы.Одним из популярных путей заражения является общение с животными. Даже домашние питомцы переносят яйца паразитов, которые человек приносит домой на обуви. В целях профилактики старайтесь ограничивать доступ домашних животных к обуви, в которой ходите по улице.