Эксперт рассказала, как питаться, чтобы обезопасить себя от паразитоза
Врач-эндокринолог Елена Чунаева поделилась профессиональными рекомендациями на тему профилактики паразитоза у взрослых.
Доктор отмечает, что заниматься лечением паразитоза с помощью лекарственных препаратов при отсутствии выраженных симптомов и жалоб не нужно. Ставшие модными в последнее время чистки организма от паразитов на всякий случай могут только навредить.
«Даже если у вас есть гельминты, организм и иммунная система справятся с ними, не давая развиться в половозрелых особей, сдерживая их в зачаточном состоянии. Если вы вмешаетесь в это равновесие, возможна отрицательная динамика. Вы убьете мелких особей, нарушите баланс, и дадите развиться более крупному гельминту», — поясняет эксперт.
Лечение паразитоза необходимо проводить под строгим наблюдением специалиста. А в качестве профилактики можно предложить простые и всем доступные методы.
- Хорошо мойте овощи и фрукты перед употреблением. Никогда не пробуйте грязные ягоды на рынке!
- Все мясные продукты должны проходить тщательную термическую обработку.
- Откажитесь от стейков с кровью, не ешьте сырое мясо.
- Отваривайте мясо не менее двух часов, лучше порезать его на мелкие кусочки.
- Исключите из рациона мясо диких животных, оно на 100% заражено гельминтами.
- Все рыбные продукты также должны проходить термическую обработку или шоковую заморозку.
Елена Чунаева
Здоровье
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук
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