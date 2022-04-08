Эксперт рассказала, как питаться, чтобы обезопасить себя от паразитоза

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кусок мяса

Врач-эндокринолог Елена Чунаева поделилась профессиональными рекомендациями на тему профилактики паразитоза у взрослых.

Доктор отмечает, что заниматься лечением паразитоза с помощью лекарственных препаратов при отсутствии выраженных симптомов и жалоб не нужно. Ставшие модными в последнее время чистки организма от паразитов на всякий случай могут только навредить.

«Даже если у вас есть гельминты, организм и иммунная система справятся с ними, не давая развиться в половозрелых особей, сдерживая их в зачаточном состоянии. Если вы вмешаетесь в это равновесие, возможна отрицательная динамика. Вы убьете мелких особей, нарушите баланс, и дадите развиться более крупному гельминту», — поясняет эксперт.

Лечение паразитоза необходимо проводить под строгим наблюдением специалиста. А в качестве профилактики можно предложить простые и всем доступные методы.
  • Хорошо мойте овощи и фрукты перед употреблением. Никогда не пробуйте грязные ягоды на рынке!
  • Все мясные продукты должны проходить тщательную термическую обработку.
  • Откажитесь от стейков с кровью, не ешьте сырое мясо.
  • Отваривайте мясо не менее двух часов, лучше порезать его на мелкие кусочки.
  • Исключите из рациона мясо диких животных, оно на 100% заражено гельминтами.
  • Все рыбные продукты также должны проходить термическую обработку или шоковую заморозку.
Одним из популярных путей заражения является общение с животными. Даже домашние питомцы переносят яйца паразитов, которые человек приносит домой на обуви. В целях профилактики старайтесь ограничивать доступ домашних животных к обуви, в которой ходите по улице. 
Елена Чунаева
Елена Чунаева
Здоровье
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук
Теги : Елена Чунаева, паразитоз, профилактика