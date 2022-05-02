Нутрициолог рассказала, как распознать в организме паразитов и как с ними бороться

«Мышечная слабость, хроническая усталость, потеря аппетита или наоборот чрезмерный аппертит, тошнота, снижение веса; спазмы и боли в желудке; ухудшение памяти, расстройства ЖКТ. Все это может быть симптомами наличия паразитов в организме. Они отравляют нас своими продуктами жизнедеятельности, мешают усваиваться витаминам и минералам», — отмечает специалист.

Многие люди недооценивают важность лечения от паразитоза и пускают дело, что называется, на самотек. Между тем, паразиты способны оказывать огромное влияние на наше здоровье и самочувствие. Естественно, это влияние далеко не положительное.Кроме того, паразиты могут стать причиной серьезных патологий: аллергия, анемия, поражение суставов, кожные заболевания и так далее.Эксперт утверждает, что для профилактики паразитоза нужно, как минимум, один-два раза в год проходить антипаразитарную чистку. Чаще всего для этого применяют специальные растительные сборы и корректируют питание, сокращая количество потребляемых углеводов.⠀Иначе паразиты просто не дадут адекватно усваиваться витаминам и минералам, сколько бы вы их не принимали. О хорошем самочувствии с такими «сожителями» внутри тоже придется забыть.