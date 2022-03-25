Почему боль в суставах весной – это тревожный признак: объясняет ревматолог

«Как правило, боль в суставах возникает не совсем у здорового человека, а у того, кто имеет те или иные заболевания», - сказал Каратеев в комментарии изданию Ura.ru

«Если нет никакого заболевания, но весной вдруг начинают болеть суставы, лучше обратиться к врачу. Это может говорить о начале любой болезни», - подчеркнул эксперт.