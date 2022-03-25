Почему боль в суставах весной – это тревожный признак: объясняет ревматолог
Людям, у которых весной начинают болеть суставы, следует обращаться к врачу, утверждает ревматолог Дмитрий Каратеев.
Неустойчивая погода весной может плохо сказываться на состоянии суставов: когда она ухудшается, возникают ощущения боли, ломоты. Говоря об этом, врач ревматолог объяснил, что возникновение такой боли в суставах весной является тревожным знаком, поскольку здоровый организм не склонен болезненно реагировать на перепады температуры и влажности. Если реагирует – значит, здоровье нарушено.
«Как правило, боль в суставах возникает не совсем у здорового человека, а у того, кто имеет те или иные заболевания», - сказал Каратеев в комментарии изданию Ura.ru.
Медик уточнил, что суставной чувствительностью к переменчивой погоде отличаются люди, имеющие ревматические заболевания – например, остеоартроз, ревматический артрит. В их случае суставы подвергаются воспалению аутоиммунного характера, когда иммунная система начинает ошибочно атаковать костные ткани и связки, провоцируя в них воспалительные реакции. Как следствие, возникает тугоподвижность, болевой синдром, отечность. При ревматоидном артрите могут воспаляться не только суставы, но и ткани внутренних органов, например, сердца.
Дмитрий Каратеев добавил, что боль в суставах весной, возникающая у человека без видимых проблем со здоровьем, является поводом для обследования.
«Если нет никакого заболевания, но весной вдруг начинают болеть суставы, лучше обратиться к врачу. Это может говорить о начале любой болезни», - подчеркнул эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск смерти человека зависит от содержания в его организме минерала калия.
Дмитрий Каратеев
Здоровье
главный внештатный ревматолог Минздрава Московской области,, доктор медицинских наук, профессор
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