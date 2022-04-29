Можно ли тренироваться, если болит сустав или спина?

«Во-первых, нужно разобраться с причиной боли и понять, к какому специалисту идти дальше. Во-вторых, если боль не проходит — „подружиться“ с ней и учитывать ее в жизни, в быту и при движениях», — говорит специалист.

Приходилось сталкиваться с таким: качаешь себе пресс в зале или поднимаешь штангу с блинами, как вдруг резкая боль заставляет прекратить тренировку и… Что же делать в такой ситуации?Чтобы продолжать полноценно жить, вам придется буквально приручить боль, прислушаться к сигналу, который организм пытается вам послать через эти неприятные симптомы. Против боли и через боль идти не нужно, насилуя себя. Ни к чему хорошему это не приведет. А только ухудшит ситуацию.Боль в суставе говорит о том, что есть проблема и ее нужно найти.⠀Если вы продолжаете тренироваться в обычном для себя режиме, но боль не исчезает, возьмите паузу. Не нужно нагружать и без того нездоровый сустав через силу.Если во время тренировки возникает лёгкий, едва уловимый дискомфорт, занятия спортом можно продолжать, но будьте к себе внимательны. Не усиливается ли боль в мышцах и суставах после нагрузки? Отслеживайте свои ощущения.При обострении болезненных ощущений, нагрузку нужно обязательно снизить и обратиться к врачу.⠀Главное — не дать боли перейти в стадию хронической. Для этого достаточно всего 3-6 месяцев игнорирования болезненных ощущений. Хронические заболевания поддаются лечению гораздо сложнее.