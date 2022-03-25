Омега-3 для беременных: польза для здоровья матери и ребенка
Гинеколог-эндокринолог Татьяна Мокринская рассказала о пользе Омега-3 для беременных и о рисках, которые могут возникнуть в случае дефицита.
Питание — один из самых важных факторов, который оказывает влияние на репродуктивную систему, здоровье мамы и будущего малыша.
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«Потребление эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК) в России ниже рекомендуемых норм вследствие сформировавшихся национальных пищевых привычек, низкой доступности качественной рыбы, отсутствия культуры употребления биологически активных добавок», — констатирует врач.
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Достаточное количество Омеги-3 снижает риск преждевременных родов, послеродовой депрессии, малыши появляются на свет более здоровыми и не нуждаются в интенсивной терапии.
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Для поддержания нормального уровня Омеги-3, в особенности это касается второго и третьего триместров, необходимо принимать ее в виде добавок. Омега поможет поддержать гармоничное развитие сердечно- сосудистой системы ребёнка, полноценное развитие головного мозга.
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Также можно вводить в рацион продукты, богатые Омегой, — морские сорта рыбы (палтус, треска, скумбрия, лосось, иваси). Две-три порции в неделю будет достаточно для восполнения дефицитов.
Достаточное количество Омеги-3 снижает риск преждевременных родов, послеродовой депрессии, малыши появляются на свет более здоровыми и не нуждаются в интенсивной терапии.
⠀
Для поддержания нормального уровня Омеги-3, в особенности это касается второго и третьего триместров, необходимо принимать ее в виде добавок. Омега поможет поддержать гармоничное развитие сердечно- сосудистой системы ребёнка, полноценное развитие головного мозга.
⠀
Также можно вводить в рацион продукты, богатые Омегой, — морские сорта рыбы (палтус, треска, скумбрия, лосось, иваси). Две-три порции в неделю будет достаточно для восполнения дефицитов.
Татьяна Мокринская
Здоровье
Врач гинеколог-эндокринолог
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