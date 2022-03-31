Гинеколог объяснила, как коронавирус влияет на беременность

Врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Мокринская рассказала, каким образом ковид оказывает влияние на организм беременной женщины и будущего ребенка.







Беременность — не болезнь, а особое физиологическое состояние организма, и тем не менее, она создает определенные предпосылки для проникновения вирусных инфекций.

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«В настоящее время получены данные, что заболеваемость у беременных COVID-19 выше, чем в популяции. Это объясняется теми изменениями, которые происходят в иммунной, сердечно-легочной и свертывающей системах беременной женщины», — поясняет специалист.

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В первую очередь в группу риска попадают беременные женщины с хроническими заболеваниями: астма, патологии сердечно-сосудистой системы, гипертония, сахарный диабет, ожирение, болезни почек и печени.





Стоит учитывать, что чем больше срок, тем выше риск тяжелого течения болезни. Причем обострение может наступить даже если для этого не было никаких предпосылок и до этого болезнь протекала стабильно.





Главная опасность состоит в том, что COVID способен вызывать преждевременные роды, спровоцировать выкидыш, стать причиной задержки роста и развития плода (в 25% случаев), вызвать послеродовые кровотечения (в 54,5% случаев), тромбоз сосудов.





У матерей, болеющих ковидом, часто рождаются малыши с низкой массой тела. Более, чем в 40% случаев необходима госпитализация новорожденных в отделение интенсивной терапии.