Способна ли Омега-3 защитить от коронавируса: рекомендации врача

Доктор-эндокринолог Татьяна Мокринская рассказала, способна ли Омега-3 защитить от коронавируса.





Ученые-медики не перестают искать ответ на вопрос, почему одни переболели ковидом уже несколько раз, а другие невосприимчивы к коронавирусу или переносят болезнь в легкой форме?





По результатам одного из многочисленных исследований было установлено, что сложность течения болезни напрямую связана с уровнем витамина D в организме. А уровень витамина D привязан к индексу полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.

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«Омега-3 при коронавирусе оказывает положительное влияние на различные системы организма: иммунную, дыхательную, сердечно-сосудистую и гемостаз, это система свертываемости крови. Тяжелейшим осложнением COVID-19 является цитокиновый шторм или гиперцитокинемия — потенциально летальная реакция иммунной системы», — объясняет врач.



Омега-3 помогает сократить объем цитокинов, благодаря чему снижаются риски тяжелого течения болезни.

Кроме того, Омега-3 способствует насыщению крови кислородом, он незаменим для легких. Клетки, которые содержат необходимый запас омеги, надежно стоят на защите альвеол от вторжения вирусов. Люди с дефицитом Омега-3 более подвержены риску заражения ковидом.

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И еще один бонус. Омега-3 признана сильным природным антиагрегантом, она снижает густоту крови и уменьшает вероятность тромбоза. Суточная норма Омега-3 может колебаться от 250 до 2500 мг в зависимости от показаний.



