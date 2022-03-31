Врач рассказала, как правильно сбивать высокую температуру у ребенка и чего категорически нельзя делать

«Что делать? В первую очередь, сохраняем спокойствие и помним про физические методы охлаждения. Можно протереть тело ребенка теплой водой, локтевые, коленные, паховые сгибы. Давайте ребенку больше воды маленькими порциями через каждые 10-15 минут», — говорит специалист.

Для начала немного физиологии. На первой фазе происходит снижение теплоотдачи вследствие спазма периферических сосудов, кожа становится бледной с мраморным рисунком (раньше это называли белой лихорадкой).На второй фазе теплоотдача повышается за счет расширения сосудов, бледная кожа сменяется гиперемированной (красная лихорадка). Далее происходит нормализация температуры, которая сопровождается повышенным потоотделением.С лихорадкой тело теряет много жидкости, а у обезвоженного организма температура будет снижаться хуже и дольше. Проветривайте помещение и увлажняйте воздух. Это очень важно.Врачи рекомендуют снижать температуру, ориентируясь на состояние ребенка. Если повышенная температура никак не отражается на его самочувствии и ребенок сохраняет активность, можно не давать жаропонижающее.Чего делать категорически нельзя? Растирать ребенка растворами спирта или уксуса, укутывать, делать клизму с холодной водой, давать детям лекарственные препараты для взрослых.Вызов врача необходим в случае, если ребенку меньше 6 месяцев, а также, если у детей старшего возраста температура поднялась выше 40 градусов, есть судороги, появилась рвота и признаки обезвоживания, нарушение сознания.