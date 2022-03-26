Две-три чашки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни

«Любители кофе должны быть уверены, что могут продолжать наслаждаться кофе, даже если у них есть сердечные заболевания. Кофе является наиболее распространенным усилителем когнитивных функций — он пробуждает вас, делает вас умнее и является очень важным компонентом повседневной жизни многих людей».

Кроме того, в некоторых случаях было обнаружено, что он помогает кому-то продлить свою жизнь. Новое исследование показало, чтоРезультаты показали, что кофе снижает риск сердечных заболеваний и продлевает жизнь. Самый большой взгляд на потенциальную роль кофе в сердечных заболеваниях и смерти, исследование пыталось дать уверенность в том, что кофе не связан с повышенным риском сердечных заболеваний.Говоря о результатах,сказал:В то время как общественность может больше всего ассоциировать кофе с наркотиком кофеином, причина его продлевающих жизнь свойств сводится к другим факторам.Кофе состоит из множества различных активных биологических соединений, которые помогают уменьшить окислительный стресс, уменьшают воспаление, улучшают чувствительность к инсулину, ускоряют обмен веществ и помогают улучшить здоровье сердца.Ранее Медикфорум писал о напитках для снижения холестерина.