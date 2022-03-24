Ученые: ежедневное употребление кофе полезно для сердца

«Поскольку кофе учащает сердцебиение, некоторые люди думают, что он вреден для сердца. Но наши данные показывают, что ежедневное потребление кофе — здоровое решение для людей с сердечными заболеваниями и без них», — рассказывает Питер М. Кистлер, доктор медицинских наук, профессор и руководитель отдела исследования аритмии в больнице Альфреда, Австралия.

Согласно исследованию, представленному на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов, употребление кофе, двух-трех чашек в день, связано не только с более низким риском сердечных заболеваний и аритмии, но и с увеличением продолжительности жизни. Эти тенденции справедливы как для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и для людей без них.Исследователи заявили, что их анализ стал крупнейшим для изучения потенциальной роли кофе в сердечных заболеваниях и смерти. Результаты показывают, что кофе не связан с возникновением или ухудшением имеющихся сердечных заболеваний и действительно может защищать сердце.Ранее ученые рассказали, сон в какой позе может повреждать сердце