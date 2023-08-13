Хирург Умнов рассказал, при какой температуре чая увеличивается риск рака гортани

«Увлечение слишком горячим чаем, приводит к хроническому ожогу пищевода, порче зубов, а также в разы повышает риск развития онкологических заболеваний», - сказал он в интервью NEWS.ru.

«Ежедневное употребление чая температурой 70 градусов и выше увеличивает риск заболеть раком гортани в два раза, а раком пищевода – в восемь раз», - заявил специалист.

Хирург Умнов предупредил россиян, что привычка употреблять продукты и напитки чрезмерно горячими увеличивают риск развития ряда опасных патологий, включая рак.По словам Умнова, прием горячего способствует повреждению слизистых тканей и дисплазии эпителия. Постоянное питье того же горячего чая, провоцирующее негативные изменения в состоянии слизистой, может привести к возникновению воспаления и опухолей. Александр Умнов рассказал, при какой температуре чая увеличивается риск рака гортаниХирург подчеркнул, что даже небольшое снижение температуры еды и напитков обеспечивается существенную защиту от онкозаболеаний. Он констатировал, что оптимальной является температура в 50-60 градусов.Кроме того, добавил специалист, чересчур горячие напитки и блюда могут вызывать появление микротрещин в зубной эмали, ведущих в дальнейшем к кариесу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты , не будучи сладостями, «помогают» развитию проблемы с высоким уровне сахара в крови и диабета.

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