Врач Кореневич: скачки уровня холестерина возможны перед инфарктом или инсультом

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боль в груди

Кардиолог Анна Кореневич: когда возникают скачки уровня холестерина в крови, это может предвещать внезапную смерть из-за сердечно-сосудистых катастроф.

Кардиолог Кореневич рассказала, что большинство жертв инфаркта совершенно нормально чувствуют себя незадолго до события

«Для 99 процентов пациентов реанимации инфаркт – событие совершенно неожиданное, большинство из них до болезни ощущали себя совершенно здоровыми людьми», - отметила медик.

Врач предупредила, что тревожным симптомом, предвещающим развитие инфаркта или инсульта, могут быть происходящие в крови скачки уровня холестерина. Такое изменение говорит о нарушении обмена холестерина, при котором печень вырабатывает больше «плохого» ЛПНП-холестерина, слипающимся в бляшки. Именно формирование бляшек в кровеносных сосудах ведет к возникновению патологий, ведущих к состоянием, списочным за короткое время ухудшит самочувствие человека таким образом, что может произойти скоропостижная смерть.

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«В сосудах, которые закупориваются бляшками, нарушается кровоток. Когда бляшка лопается, случается инфаркт или инсульт. Происходит это почти мгновенно», - сообщила врач Кореневич.

Помимо скачков уровня холестерина перед инфарктом или инсультом возможна психологическая травма, добавила медик. По словам кардиолога, «что-то очень серьезное»  случается за полгода-год до катастрофы.

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Анна Кореневич
Анна Кореневич
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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