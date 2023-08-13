Врач Кореневич: скачки уровня холестерина возможны перед инфарктом или инсультом

«Для 99 процентов пациентов реанимации инфаркт – событие совершенно неожиданное, большинство из них до болезни ощущали себя совершенно здоровыми людьми», - отметила медик.

«В сосудах, которые закупориваются бляшками, нарушается кровоток. Когда бляшка лопается, случается инфаркт или инсульт. Происходит это почти мгновенно», - сообщила врач Кореневич.

Кардиолог Кореневич рассказала, что большинство жертв инфаркта совершенно нормально чувствуют себя незадолго до событияВрач предупредила, что тревожным симптомом, предвещающим развитие инфаркта или инсульта, могут быть происходящие в крови скачки уровня холестерина. Такое изменение говорит о нарушении обмена холестерина, при котором печень вырабатывает больше «плохого» ЛПНП-холестерина, слипающимся в бляшки. Именно формирование бляшек в кровеносных сосудах ведет к возникновению патологий, ведущих к состоянием, списочным за короткое время ухудшит самочувствие человека таким образом, что может произойти скоропостижная смерть.Помимо скачков уровня холестерина перед инфарктом или инсультом возможна психологическая травма, добавила медик. По словам кардиолога, «что-то очень серьезное» случается за полгода-год до катастрофы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в человеческом сердце был впервые обнаружен микропластик.

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