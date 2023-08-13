Врач Алисова: этот здоровый завтрак вызывает проблемы с пищеварением и вздутие живота

«Есть несколько вещей, которые следует учитывать при сочетании йогурта с фруктами. Хотя это обычно считается здоровой практикой, при сочетании цитрусовых и йогурта может возникнуть пищеварительный дискомфорт из-за высокого содержания кислоты в этих типах фруктов», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

«Некоторые люди могут испытывать газы или вздутие живота при совместном употреблении фруктов и йогурта, но это может варьироваться от человека к человеку».

Другие полезные варианта завтрака

"Если вы следите за уровнем холестерина и хотите похудеть, для вас хорошим вариантом завтрака будет овсянка с фруктами, орехами и ягодами. Однако важно выбирать овсянку, которую нужно варить не менее пятнадцати минут", - советует Алисова.

"Яйца хорошо разнообразить овощами и зеленью".

Необходимо следить за тем, как ваше тело реагирует на эту комбинацию, если у вас чувствительный желудок или проблемы с пищеварением.Как и в случае с любым выбором продуктов питания, лучше всего прислушиваться к своему телу и делать правильный выбор. Если вы страдаете от проблем с кишечником при употреблении йогурта и фруктов, это, вероятно, связано с непереносимостью лактозы.Лактоза — это сахар, содержащийся в молочных продуктах, таких как йогурт, к которому у некоторых людей может быть непереносимость. Признаки непереносимости лактозы включают дискомфорт в животе, катание на лодках, выделение газов, диарею, запор или тошноту после употребления продуктов или напитков, содержащих лактозу.Если ваш желудок хорошо реагирует от сочетания йогурта и фруктов, это может быть действительно полезный завтрак. Греческий йогурт содержит множество питательных веществ, от витамина B12 до кальция и йода.Греческий йогурт может улучшить здоровье костей, улучшить кровяное давление и снизить риск развития диабета. Фрукты для добавления в греческий йогурт могут варьироваться от черники до клубники и бананов.Таким образом, съев утром горсть разных фруктов, вы уже на пути к достижению этой цели. Бананы богаты калием, а это значит, что они помогают поддерживать регулярное сердцебиение.Во фруктах обычно мало калорий, отмечает Алисова, поэтому они являются хорошим дополнением, когда вы пытаетесь поддерживать или достичь здорового веса.Овсянка быстрого приготовления или готова овсянка в пакетиках имеет высокий гликемический индекс и повышает уровень сахара в крови.Яйца на завтрак полезны людям, которые следят за количеством углеводов в рационе, например людям с диабетом и преддиабетом.Ранее МедикФорум писал о причинах камней в почках.

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