«Чрезвычайно тревожно»: почти 80% крови людей могут содержать микропластик — вызывает рак
Распространенность пластикового загрязнения уже давно представляет собой чрезвычайную ситуацию для окружающей среды, но микропластик может представлять совершенно новый набор рисков. Крошечные частицы уже давно беспокоят биологов из-за их размера, который позволяет им проникать в желудки рыб. Хотя последствия для человека еще не подтверждены, некоторые исследования предполагают, что микропластик может иметь канцерогенный эффект.
Воздействие микропластика может происходить при вдыхании, проглатывании, всасывании через кожу из-за небольшого размера частиц. Частицы получены из нефтехимических продуктов, извлеченных из продуктов нефти и газа, которые могут оседать в пыли вокруг домов и в других средах.
Но, несмотря на их вездесущность, ни одно исследование пока не смогло установить прямое воздействие воздействия микропластика на человека.Однако данные, полученные в результате исследований на животных, показали, что воздействие пластика может быть опасным. В 2021 году Science Direct сообщила:
«Воздействие микропластика может вызвать токсичность в результате окислительного стресса, воспалительных поражений и увеличения поглощения транслокации. Несколько исследований продемонстрировали потенциальные метаболические нарушения, нейротоксичность и повышенный риск развития рака у людей».
Частицы содержат ряд загрязняющих веществ, потенциально способных оказывать канцерогенное воздействие, вызывая повреждение ДНК. Эти химические вещества, такие как следы металлов, могут выщелачиваться с поверхности пластика после проглатывания, вызывая потенциальный вред для организма.
В новом исследовании на людях ученые обнаружили «четыре полимера с большим объемом производства, применяемые в пластике в крови» участников.
«Понимание воздействия этих веществ на людей и связанной с этим опасности такого воздействия необходимо, чтобы определить, представляет ли воздействие пластиковых частиц риск для здоровья населения».
Дик Ветхаак, профессор экотоксикологии, качества воды и здоровья в Свободном университете Амстердама и один из авторов исследования, сказал:
«Это исследование показало, что почти у восьми из десяти протестированных человек в крови были частицы пластика. Но это не говорит нам, каковы безопасные или небезопасные уровни присутствия пластиковых частиц».
Ранее Медикфорум писал о напитках для снижения уровня холестерина.
Дик Ветхаак
Здоровье
Профессор экотоксикологии, качества воды и здоровья в Свободном университете Амстердама.
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