«Чрезвычайно тревожно»: почти 80% крови людей могут содержать микропластик — вызывает рак

«Воздействие микропластика может вызвать токсичность в результате окислительного стресса, воспалительных поражений и увеличения поглощения транслокации. Несколько исследований продемонстрировали потенциальные метаболические нарушения, нейротоксичность и повышенный риск развития рака у людей».

«Понимание воздействия этих веществ на людей и связанной с этим опасности такого воздействия необходимо, чтобы определить, представляет ли воздействие пластиковых частиц риск для здоровья населения».

«Это исследование показало, что почти у восьми из десяти протестированных человек в крови были частицы пластика. Но это не говорит нам, каковы безопасные или небезопасные уровни присутствия пластиковых частиц».