Эндокринолог назвала главные ошибки при выборе омега-3

«Важно смотреть не на вес капсулы и даже не на содержание в ней омега-3, а на концентрацию ЭПК/EPA и ДГК/DHA (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты) в одной капсуле, именно они нам нужны. Именно они представляют главную ценность!», — поясняет эксперт.

О пользе омега-3 в последнее время говорят столько, что даже дети знают о необходимости приема этой добавки. При нехватке полезных полиненасыщенных жирных кислот страдают все системы нашего организма.Иногда производитель указывает на упаковке только концентрацию в препарате омега-3, например, 1000. При этом дозировка EPA и DHA, в два раза меньше. Это значит, что при употреблении препарата для достижения нужного эффекта нужно будет увеличить число капсул тоже в два раза.Специалист рекомендует вообще не приобретать препарат, если на упаковке не указано соотношение EPA и DHA. Он может оказаться пустышкой.Многие, желая сэкономить, покупают вместо омега-3 рыбий жир. Но концентрация EPA и DHA в капсулах рыбьего жира крайне мала. Чтобы набрать суточную дозу, нужно за раз выпить едва ли не всю упаковку. Экономия получается весьма сомнительная, а риск побочных эффектов серьезный.Также не стоит покупать вместо омега-3 более дешевую омега 3-6-9. Эти ПНЖК мы набираем из ежедневного рациона. Покупать целесообразно только омега-3. Оптимальная суточная доза для взрослых — 2000 мг.