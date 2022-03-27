Симптомы рака: стеаторея может указывать на поражение поджелудочной – как опознать

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поджелудочная железа

Одним из симптомов рака поджелудочной железы является стеаторея – как ее можно опознать?

Рак поджелудочной железы является одним из самых смертоносных, и поэтому медики всегда подчеркивают важность осведомленности о симптомах опасного заболевания. Онкологи из организации Macmillan Cancer констатируют, что симптомы рака поджелудочной железы могут в том числе проявляться в виде изменений со стулом человека.

Стеаторея. Конкретно на поражение поджелудочной железы опухолью может указывать стеаторея – состояние, означающее выделение большого количества неусвоенных жиров со стулом.

Как опознать стеаторею?  В ее случае фекалии с трудом поддаются смыву: они оставляют «назойливые» следы на стенках унитаза и долго плавают в воде.

Другие признаки стеатореи.
  • Стул приобретает жирный маслянистый блеск.
  • Учащается вздутие живота, урчание.
  • Человек жалуется на усталость, упадок сил.
  • Возникают эпизоды головокружения.
  • Появляется ощущения сухости слизистых оболочек.
  • Вес может снизиться несмотря на полноценное питание.
Данные симптомы могут возникать из-за того, что стеаторея негативно влияет все функции организма. Жиры необходимы нашему телу для синтеза ряда жизненно важных веществ, осуществления множества биохимических процессов. Когда возникает стеаторея, то с фекалиями из организма могут выходить от пятнадцати до сотен граммов жиров ежедневно, из-за чего физиологически обусловленная потребность организма в них не удовлетворяется.

Ранее портал MedikForum.ru писал о ряде признаков рака поджелудочной железы, на которые важно обращать внимание. Например, пострадавший человек может испытывать боль и дискомфорт, которые начинаются в верхней части живота, иногда распространяется на спину, и проходят при наклоне корпусом вперед.

Macmillan Cancer Support

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одна из крупнейших британских благотворительных организаций, предоставляющая помощь, людям, страдающим онкологическими заболеваниями

Теги : рак поджелудочной железы, симптомы рака, посещение туалета