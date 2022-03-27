Симптомы рака: стеаторея может указывать на поражение поджелудочной – как опознать
Одним из симптомов рака поджелудочной железы является стеаторея – как ее можно опознать?
Рак поджелудочной железы является одним из самых смертоносных, и поэтому медики всегда подчеркивают важность осведомленности о симптомах опасного заболевания. Онкологи из организации Macmillan Cancer констатируют, что симптомы рака поджелудочной железы могут в том числе проявляться в виде изменений со стулом человека.
Стеаторея. Конкретно на поражение поджелудочной железы опухолью может указывать стеаторея – состояние, означающее выделение большого количества неусвоенных жиров со стулом.
Как опознать стеаторею? В ее случае фекалии с трудом поддаются смыву: они оставляют «назойливые» следы на стенках унитаза и долго плавают в воде.
Другие признаки стеатореи.
- Стул приобретает жирный маслянистый блеск.
- Учащается вздутие живота, урчание.
- Человек жалуется на усталость, упадок сил.
- Возникают эпизоды головокружения.
- Появляется ощущения сухости слизистых оболочек.
- Вес может снизиться несмотря на полноценное питание.
Ранее портал MedikForum.ru писал о ряде признаков рака поджелудочной железы, на которые важно обращать внимание. Например, пострадавший человек может испытывать боль и дискомфорт, которые начинаются в верхней части живота, иногда распространяется на спину, и проходят при наклоне корпусом вперед.
Macmillan Cancer Support
Здоровье
одна из крупнейших британских благотворительных организаций, предоставляющая помощь, людям, страдающим онкологическими заболеваниями
Оставить комментарий