Онкология: стеаторея может сигнализировать о раке поджелудочной железы - Macmillan

«Помните, рак не является причиной большинства болей в животе. Но вам следует обратиться к врачу, если вы беспокоитесь».

потеря веса

плохое самочувствие

потеря аппетита

расстройство желудка

диарея или изменение характера стула (также симптом рака кишечника)

плохое самочувствие, усталость

у вас впервые диагностирован диабет

возникновение тромба в ноге

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Одним из симптомов рака поджелудочной железы является желтуха. Желтуха возникает, когда желчь не может оттекать. В результате это может вызвать тип стула, которые трудно смыть. Это известно как стеаторея.• Пожелтение кожи и белков глаз• Зуд кожи• Темно-желтая мочаЖелтуха — не единственный симптом рака поджелудочной железы. Человек также может испытывать боль и дискомфорт, которые начинаются в верхней части живота; эта боль иногда распространяется на спину.Однако Macmillan Cancer говорит:Смысл здесь в том, что гораздо лучше что-то проверить и ничего не сказать, чем оставить это и через несколько месяцев обнаружить, что с этим можно было что-то сделать.Наряду с желтухой и болью в животе могут появиться следующие симптомы рака поджелудочной железы: