Онкология: стеаторея может сигнализировать о раке поджелудочной железы - Macmillan
Рак поджелудочной железы может не вызывать симптомов в течение длительного времени. В результате иногда рак может сильно развиться до того, как его поймают. Чем позже он пойман, тем сложнее его лечить. Симптомы рака поджелудочной железы могут проявляться в ряде мест, в том числе в фекалиях.
Одним из симптомов рака поджелудочной железы является желтуха. Желтуха возникает, когда желчь не может оттекать. В результате это может вызвать тип стула, которые трудно смыть. Это известно как стеаторея.
Другими признаками желтухи являются:
• Пожелтение кожи и белков глаз
• Зуд кожи
• Темно-желтая моча
Желтуха — не единственный симптом рака поджелудочной железы. Человек также может испытывать боль и дискомфорт, которые начинаются в верхней части живота; эта боль иногда распространяется на спину.
Однако Macmillan Cancer говорит:
«Помните, рак не является причиной большинства болей в животе. Но вам следует обратиться к врачу, если вы беспокоитесь».
Смысл здесь в том, что гораздо лучше что-то проверить и ничего не сказать, чем оставить это и через несколько месяцев обнаружить, что с этим можно было что-то сделать.
Наряду с желтухой и болью в животе могут появиться следующие симптомы рака поджелудочной железы:
- потеря веса
- плохое самочувствие
- потеря аппетита
- расстройство желудка
- диарея или изменение характера стула (также симптом рака кишечника)
- плохое самочувствие, усталость
- у вас впервые диагностирован диабет
- возникновение тромба в ноге
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