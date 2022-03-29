Онкология: стеаторея может сигнализировать о раке поджелудочной железы - Macmillan

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Онкология: стеаторея может сигнализировать о раке поджелудочной железы - Macmillan

Рак поджелудочной железы может не вызывать симптомов в течение длительного времени. В результате иногда рак может сильно развиться до того, как его поймают. Чем позже он пойман, тем сложнее его лечить. Симптомы рака поджелудочной железы могут проявляться в ряде мест, в том числе в фекалиях.

Одним из симптомов рака поджелудочной железы является желтуха. Желтуха возникает, когда желчь не может оттекать. В результате это может вызвать тип стула, которые трудно смыть. Это известно как стеаторея.

Другими признаками желтухи являются:

• Пожелтение кожи и белков глаз
• Зуд кожи
• Темно-желтая моча

Желтуха — не единственный симптом рака поджелудочной железы. Человек также может испытывать боль и дискомфорт, которые начинаются в верхней части живота; эта боль иногда распространяется на спину.

Однако Macmillan Cancer говорит:
«Помните, рак не является причиной большинства болей в животе. Но вам следует обратиться к врачу, если вы беспокоитесь».

Смысл здесь в том, что гораздо лучше что-то проверить и ничего не сказать, чем оставить это и через несколько месяцев обнаружить, что с этим можно было что-то сделать.

Наряду с желтухой и болью в животе могут появиться следующие симптомы рака поджелудочной железы:
  • потеря веса
  • плохое самочувствие
  • потеря аппетита
  • расстройство желудка 
  • диарея или изменение характера стула (также симптом рака кишечника)
  • плохое самочувствие, усталость
  • у вас впервые диагностирован диабет
  • возникновение тромба в ноге
Ранее Медикфорум писал о пользе кофе.

Macmillan Cancer Support

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Теги : онкология, рак поджелудочной железы, симптомы рака поджелудочной железы