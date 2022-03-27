Нефролог Котенко: почему нельзя терпеть, если ночью хочется в туалет
По словам врача нефролога Олега Котенко, терпеть, если ночью хочется в туалет помочиться, «нельзя как мужчинам, так и женщинам».
Котенко объяснил в интервью, почему при возникновении ночных позывов к мочеиспусканию нужно обязательно посещать туалетную комнату, как бы сильно не хотелось остаться в постели.
«Терпеть, если хочется в туалет, нельзя, как мужчинам, так и женщинам», - подчеркнул нефролог.
Медик заметил, что когда человек в подобных обстоятельствах манкирует возможностью опорожнить мочевой пузырь, образуется застой мочи. При этом многократно повышается вероятность того, что возникнет инфекция, которая достигнет почек и вызовет развитие пиелонефрита.
В свою очередь, ночные пробуждения из-за позывов мочевого пузыря могут быть сигналом нездорового состояния почек, добавил Олег Котенко.
«Если наблюдаются частые болезненные мочеиспускания, то надо исследоваться на инфекцию мочевыводящих путей», - поделился советом врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по тому, как человек пробуждается утром, можно заподозрить заболевание раком.
Олег Котенко
Здоровье
главный внештатный специалист-нефролог столичного департамента здравоохранения
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