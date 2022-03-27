Нефролог Котенко: почему нельзя терпеть, если ночью хочется в туалет

«Терпеть, если хочется в туалет, нельзя, как мужчинам, так и женщинам», - подчеркнул нефролог.

«Если наблюдаются частые болезненные мочеиспускания, то надо исследоваться на инфекцию мочевыводящих путей», - поделился советом врач.