Ученые перечислили продукты, которые убивают память

«Миндалевидное тело у людей связано с воспоминаниями, эмоциональными событиями — страхом и тревогой. Если эта область мозга не работает, сигналы об опасности могут неправильно восприниматься», — рассказывает Рут М. Баррьентос, доцент кафедры психиатрии и поведенческого здоровья, научный сотрудник Института исследований поведенческой медицины Университета штата Огайо.

Многие опасаются, что с возрастом начнут терять память. Этот процесс может быть началом более серьезной проблемы — деменции, одним из видов которой является болезнь Альцгеймера.Все понимают, что диета влияет на внешний вид человека, но мало кто задумывается о ее влиянии на мозг. Ученые из Университета штата Огайо, США представили новую работу в журнале Brain, Behavior, and Immunity. Они провели исследование на крысах разного возраста. Одна группа содержалась в течение месяца на чипсах, замороженных готовых блюдах и мясных деликатесов (пример нездоровой диеты). В результате поведенческие тесты показали, что у пожилых крыс возникли проблемы с памятью. Аналогичного эффекта у молодых животных не наблюдалось.Ученые обнаружили проблемы с миндалевидным телом и гиппокампом. Эти части мозга регулируют эмоции, обучение и память соответственно. В отличие от более молодых крыс, у пожилых животных, сидевших на нездоровой диете, наблюдались воспалительные реакции в обеих областях мозга.Ранее ученые назвали неожиданный фактор , снижающий риск деменции.