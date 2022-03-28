ЛОР-врач Сергеева: заложенность уха может быть знаком неизлечимого состояния

«Это субъективное ощущение, когда человек начинает хуже воспринимать звуки, идущие извне, или когда собственный голос кажется ему слишком громким», - уточнила Сергеева.

«Периодическая, так и постоянная изолированная заложенность уха без других симптомов может говорить о начале грозного заболевания», - сказала медик.