ЛОР-врач Сергеева: заложенность уха может быть знаком неизлечимого состояния
Ощущение заложенного уха может возникать из-за тугоухости – состояния во многих случаях остающегося неизлечимым.
В интервью ЛОР-врача Наталии Сергеевой прозвучало предупреждение об опасности такого явления, как заложенность уха.
«Это субъективное ощущение, когда человек начинает хуже воспринимать звуки, идущие извне, или когда собственный голос кажется ему слишком громким», - уточнила Сергеева.
Заложенность уха является распространенным явлением при простуде, также люди часто ощущают ее во время авиаперелетов – у путешественников эта проблема вызывается сбоем функции слуховой трубы под влиянием перепадов давления. Тем, кто страдает от неприятных ощущений в связи с заложенностью уха в самолете, врач посоветовала использовать сосудосуживающие спреи для носа – такими средствами следует обрабатывать носовые полости перед полетом.
Наталия Сергеева пояснила, когда с заложенностью нужно обращаться к врачу, поскольку она может оказаться признаком, предупреждающим о возможном неизлечимом состоянии.
«Периодическая, так и постоянная изолированная заложенность уха без других симптомов может говорить о начале грозного заболевания», - сказала медик.
По словам специалиста, подобная заложенность может предвещать тугоухость, означающую потерю слуха. При возникновении тугоухости крайне важно обращаться за врачебной помощью в первую неделю – если этого не сделать, состояние начнет прогрессировать и вылечить его уже будет невозможно.
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Наталия Сергеева
Здоровье
ЛОР-хирург
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