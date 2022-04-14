Терапевт Сергеева: сколько жидкости следует выпивать за сутки

«Большинству здоровых людей достаточно пить по потребности, когда вы чувствуете жажду», - добавила Мария Сергеева.

Нередко можно услышать мнение, что за день взрослым людям нужно употреблять около двух с половиной литров воды. Терапевт Сергеева прокомментировала в беседе с изданием Life актуальность такого правила. Врач пояснила , что здоровый организм в среднем нуждается ежесуточно в объеме воды, который может достигать двух с половиной и даже трех с половиной литров. Но это не универсальный принцип, такое количество воды не является нормой для всех.Таким образом, резюмировала терапевт, сколько жидкости следует выпивать за сутки, решает сам организм, ее количество является индивидуальным параметром. В то же время медик подчеркнула, что важно не допускать обезвоживания организма и поддерживать водный баланс, особенно в условиях, способствующих потере жидкости. Также Сергеева напомнила, что организм получает жидкость не только с напитками, но и с пищей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что склонность к отечности может быть одним из симптомов дефицита йода в организме