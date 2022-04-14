Терапевт Сергеева: сколько жидкости следует выпивать за сутки

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пить воду

Из пояснений врача терапевта Марии Сергеевой следует, что пить по восемь стаканов воды за сутки всем не нужно, этот совет не является универсальным.

Нередко можно услышать мнение, что за день взрослым людям нужно употреблять около двух с половиной литров воды. Терапевт Сергеева прокомментировала в беседе с изданием Life актуальность такого правила. Врач пояснила, что здоровый организм в среднем нуждается ежесуточно в объеме воды, который может достигать двух с половиной и даже трех с половиной литров. Но это не универсальный принцип, такое количество воды не является нормой для всех.

«Большинству здоровых людей достаточно пить по потребности, когда вы чувствуете жажду», - добавила Мария Сергеева.

Таким образом, резюмировала терапевт, сколько жидкости следует выпивать за сутки, решает сам организм, ее количество является индивидуальным параметром. В то же время медик подчеркнула, что важно не допускать обезвоживания организма и поддерживать водный баланс, особенно в условиях, способствующих потере жидкости. Также Сергеева напомнила, что организм получает жидкость не только с напитками, но и с пищей.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что склонность к отечности может быть одним из симптомов дефицита йода в организме.
Мария Сергеева
ЗОЖ
врач-терапевт, консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом"
Теги : вода и здоровье, польза для здоровья, Мария Сергеева

Комментарии

  1. Добрый московский вечер всем ,я лично пью воду от 2,5-3,5 литров мне 61 год вода мне и всем нужна пьете , а еду компоты чай кофе морс вы тоже пьете , но это еда , воду нужно пить и перед сном за час , чтобы не умереть от сердечного приступа во сне с 3- 9 утра кто пьет воду от литра в день получает энергию на весь и еще если у вас низкий сахар кушай сладости из Казахстана они из СССР, технологии не изменились и не ешьте продукты с Е-добавками они вызывают диабет слепоту у детей и взрослых , и лишний вес со вкусом ванили и др и еще удивляюсь диетологам о вреде и полезности мяса , птицы овощей фруктов и воде не смешите людей обострение ЖКТ бывают весной и осенью при них нельзя есть много вредной пищи диета от 1-6 так же при других заболеваниях месяцев или от 3- 14 дней если вы не хотите получить диабет выкиньте из еды Е-добавки и пейте воду сырую, а не подогретую и не кипячёную у вас у многих организм сильно за шлокован глистами и вот причина онкологии и других болезней тоже , если вы любите Крым там в море 70%глистных инвазий людям кто не живет там можно отдыхать с мая-июль ваша Халида медработник из Москвы и целитель

    14-04-2022 22:23  