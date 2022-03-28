Доктор-гастроэнтеролог развенчал мифы о газировке: так ли она вредна на самом деле?

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о том, как газированная вода влияет на моторику кишечника и насколько она вредна.







«Газировка не вызывает метеоризм, потому что углекислый газ всасывается в кровь в верхних отделах пищеварительного тракта, отправляется в легкие и выдыхается с воздухом. Кислотность? Желудочный сок по меньшей мере в 100 раз кислее газировки. К тому же, нет ничего страшного в повышении кислотности в здоровом желудке», — говорит специалист.

Многие опасаются пить газировку из-за многочисленных мифов о ней. На самом деле, большинство страхов преувеличены, считает эксперт. И вот как он объясняет свою позицию.А вот при наличии болезней злоупотреблять газированной водой действительно не стоит. Она способна усугубить проблему изжоги, особенно если речь идет о гастроэзофагеальном рефлюксе.Эксперт предупреждает, что газировка в больших количествах способна повышать давление в желудке. Как итог увеличивается риск выброса кислого содержимого в пищевод.Также стоит помнить о том, что газировка противопоказана при язвенной болезни, поскольку растяжение желудка может вызвать перфорацию или даже кровотечение.Если проблем со здоровьем нет, можно пить газированные воды без опасений. Они не ухудшат пищеварение, а наоборот, скажутся положительно, усилив выработку пищеварительных соков. Кроме того, употребление газировки способствует улучшению моторики кишечника.