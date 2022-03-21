Насколько на самом деле полезна квашеная капуста: объясняет врач Вялов
Врач гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал не рассматривать квашеную капусту как некое лекарство.
Вялов объяснил, насколько на самом деле может быть полезной квашеная капуста. Медик заметил, что она относится к группе ферментированных продуктов, которые благодаря специфическому составу крайне благоприятно влияют на состояние кишечного тракта, способствуют росту полезных бактерий.
«Ферментированные овощи содержат клетчатку и органические кислоты. Они стимулируют перистальтику кишечника, очищают его, поддерживают рост микрофлоры», - уточнил Вялов.
В то же время гастроэнтеролог сказал, что люди заблуждаются, когда полагают, что, начав есть полезную квашеную капусту, они избавятся от имеющихся хронических проблем с пищеварением, кишечником. Конечно, она хороша как ингредиент общего рациона, но
«не стоит воспринимать ферментированные продукты как лекарство».
Вялов подчеркнул, что возникшие проблемы с кишечником нужно обсуждать с врачом и действовать в соответствии с медицинскими рекомендациями, а не в надежде на некий «волшебный» продукт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые продукты могут вредить сердцу и сосудам сильнее колбасы.
Сергей Вялов
ЗОЖ
гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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