Зеленоглазые люди больше подвержены "зимней" депрессии

Оказалось, что наиболее подверженными "зимней" депрессии оказались люди с зеленого и карего цвета. Они испытывают дисбаланс мелатонина и серотонина, находясь в северных широтах. Это происходит из-за того, что мелатонин, вызывающий сонливость, вырабатывается в темное время суток.Причина этого состоит в том, что людям с более темными глазами необходимо получать больше света, чтобы активировать мозговые рецепторы, прекращающие выработку гормона сна.Поэтому у людей, населяющих северные широты, преобладает голубой цвет глаз. Эта мутация позволила обитателям Севера вырабатывать больше гормона бодрости при минимальном получении света.