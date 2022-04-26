Диетолог рассказала, как не купить витамин-пустышку

«В составе должен быть не список активных компонентов, а сколько конкретно действующего вещества приходится на одну порцию. Если состав прописан в строчку и никаких дозировок не указано, то такие добавки мы не берем», — отмечает специалист.

Поскольку производство бадов и витаминов в России практически не контролируется, производитель может написать на упаковке все, что угодно. Как же среди многообразия на полках найти действительно рабочие, эффективные витамины и био-добавки?На упаковке обязательно должна быть указана форма витаминов. То есть, например, не магний, а цитрат и так далее. От этого зависит биодоступность и усвояемость нутриента.Выбирайте хорошие дозировки. Одна таблетка или капсула должна содержать, как минимум, суточную норму витамина. Иначе придется глотать по несколько штук, а зачем вам лишний крахмал, глюкоза и красители, которые обязательно содержатся в пилюле?Проверяйте наличие государственной регистрации. Это важно, поскольку бады не являются лекарственными средствами, риск нарваться на мошенников, которых никто не проверяет, очень велик.И, конечно, избегайте бездумного приема. Прежде, чем назначить себе тот или иной витамин или минерал, проконсультируйтесь со специалистом.