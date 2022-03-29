Использование дезинфицирующих средств во время беременности приводит к астме и экземе у детей
Использование дезинфицирующих средств беременными женщинами может повышать риск развития астмы и экземы у их детей. Такие данные были получены в рамках исследования, опубликованного в журнале Occupational & Environmental Medicine.
Воздействие дезинфицирующих средств на рабочем месте ранее было связано с астмой и дерматитом у работников, подвергшихся воздействию, но в нескольких исследованиях изучалось влияние таких средств на беременных и их детей в будущем.
Авторы использовали данные о 78 915 парах мать-ребенок. Вероятность развития у детей астмы или экземы была значительно выше, если их матери использовали дезинфицирующие средства от одного до шести раз в неделю, по сравнению с детьми матерей, которые такими средствами не пользовались.
Между пренатальным воздействием дезинфицирующих средств и вероятностью возникновения аллергических состояний существовала экспозиционно-зависимая связь. При этом дети матерей, подвергавшихся ежедневному воздействию дезинфицирующих средств, имели самые высокие шансы на развитие проблемы. На 26 % был выше риск астмы и на 29 % риск экземы. Значимой связи между использованием дезинфицирующих средств и пищевой аллергией выявлено не было.
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Рейджи Кодзима
Здоровье
Научный сотрудник кафедры медицины в Университете Яманаси
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