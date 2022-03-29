Несладкая жизнь: сколько сахара в день невредно для здоровья?

Врач-кардиолог Диана Новикова рассказала, сколько сахара можно употреблять ежедневно и как рассчитать свою безопасную норму.

«Сахара, которые содержатся в натуральных сырых продуктах, к добавленному сахару не относятся. Одна из главных рекомендаций, которые я даю своим пациентам, — потребление свободных сахаров не должно превышать 10% от общей потребляемой энергии. А лучше вообще сократить объем сахара до менее 5%», — говорит эксперт.

Говоря о том, сколько сахара можно съесть в один день, доктор отмечает, что имеет в виду свободные сахара, которые мы добавляем в пищу в процессе приготовления блюда.Также сюда можно отнести сахара, содержащиеся в меде и сиропе: сладкие газированные напитки, чай, морсы, энергетики, торты и печенье, сладкие творожные сырки, йогурты, мороженое, конфеты, мед, белый сахар в чистом виде.В последние десятилетия доля продуктов, содержащих высокий процент сахара, значительно выросла в нашем рационе. Именно отсюда рост заболеваний, связанных с ожирением и сахарным диабетом, повышенным давлением, вялотекущими хроническими воспалениями.Для примера рассчитаем суточную норму потребления сахара. Если ваш дневной рацион составляет 1700 ккал, соответственно 10% отводим на сахара — это 170 ккал, или 42 г. Это чуть меньше двух столовых ложек варенья или меда, 50 г молочного шоколада ил 70 г тортика, 150 г мороженного или стакан колы.Со временем постарайтесь постепенно уменьшить эту дозу в два раза — до 5% от общего суточного объема потребляемой энергии.