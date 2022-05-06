Постоянная слабость: где искать причины?

«Усталость, отсутствие энергии, ухудшение памяти и зрения, выпадение волос… Можно подумать, что при таких симптомах у пациента снижена функция щитовидной железы, однако нет. У таких пациентов часто выраженные дефициты витаминов и минералов», — говорит доктор.

Эксперт отмечает, что в последнее время большое число пациентов обращается с жалобами на постоянную усталость при нормальной функции щитовидки и надпочечников.Чаще всего наблюдается острая нехватка витамина Д, его норма в анализах — от 30 до 100, оптимальный уровень — 70-90. Признаки дефицита витамина Д: слабость, сонливость, низкий эмоциональный фон, снижение иммунитета, набор веса.Также одна из причин хронической усталости — нехватка витамина А. Симптомы: выпадение волос, сухая кожа, трескаются пятки, снижается зрение, падает иммунитет.Ну и куда без железа. При его дефиците будет и слабость, и сонливость, и головокружения, и бледность, и сниженное или вообще отсутствующее либидо. В анализах смотрим не только железо, но и ферритин. Для хорошего усвоения железа поддерживаем оптимальные уровни витамина С и В12.При подборе витаминов, необходимых для восполнения дефицитов, и кофакторов, способствующих их лучшему усвоению, состояние будет улучшаться на второй-третьей неделе приема.