Что делать, если с утра проснулся уставшим?

«Часто за этой проблемой скрывается митохондриальная дисфункция. Митохондрия — часть клетки, ответственная за кислородное дыхание. Чем лучше наши митохондрии справляются с производством энергии, тем лучше функционирует тело и ум, тем больше мы можем сделать и тем лучше мы себя чувствуем», — добавляет эксперт.

Вам знакомо состояние, кода еще не успел встать с постели, а уровень энергии уже на нуле, совершенно нет сил и энергии что-то делать?От хронической усталости сегодня, увы, страдают многие люди разного возраста. И дело здесь вовсе не в физической усталости, а в острых дефицитах, которые испытывает наш истощенный организм.Чтобы митохондрии могли вырабатывать энергию, они нуждаются в железе, витаминах B, С, Е, а также в ряде микроэлементов.Огромное значение для общего самочувствия имеет состояние кишечника. Привести его в норму помогут пищевые добавки метабиотиков. Они представляют собой продукты ферментативного расщепления пробиотиков. Здоровый ЖКТ — это не только энергия, но еще крепкий иммунитет.В большинстве случаев для избавления от хронической усталости также требуется прием витаминно-минеральных комплексов: магний, витамины B1, B6, аминокислоты — триптофан, глицин, экстракты растений, Омега-3 с высоким содержанием ЭПК и ДГК кислот.