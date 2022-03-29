Больная печень: обращайте внимание, насколько красными являются ладони
Краснота ладоней может говорить о развитии пальмарной эритемы, во многих случаях сигнализирующей о больной печени человека.
Врачи часто называют печень таким же жизненно важным органом, как и сердце. Самой распространенной разновидностью нездоровой печени у современных людей является жировая болезнь алкогольного или неалкогольного происхождения, подразумевающая накопление в органе жира. На начальной стадии жировая болезнь печени вполне предотвратима – достаточно лишь следовать здоровым привычкам. Но в ряде случаев увеличение в ней жира активирует процесс воспаления, который быстро прогрессирует и ведет к опасному для жизни изменению в состоянии печеночных тканей, подразумевающему их затвердение и рубцевание. Почему так происходит, точно неизвестно.
По каким симптомам можно узнать больную печень? Специалисты из British Liver Trust рекомендуют обращать внимание на цвет ладоней – они могут становится заметно более красными, приобретая малиновый или пурпурный оттенок. Подобное окрашивание можно быстро заметить на основаниях у большого пальца, мизинца. Если надавить на эти области, кожа вновь возвращается к нормальному цвету, но вскоре снова краснеет. Подобным образом проявляется пальмарная эритема, которая может говорить не просто об ухудшении в состоянии печени, но о том, что орган уже подвергся рубцеванию.
Почему краснеют ладони. Это может быть следствием того, что в организме вырос уровень гормона эстрогена, производство которого перестает контролироваться ослабленной печенью. Под действием эстрогена расширяются кровеносные сосуды, вызывая видимую красноту.
Что характерно для пальмарной эритемы: она проявляется симметрично, то есть, на обеих руках. Ладони при этом могут быть слегка теплыми, однако они не болят. Некоторая болезненность может ощущаться при надавливании. Также возможен зуд.
При каких нарушениях печени могут краснеть ладони.
- Цирроз.
- Печеночная недостаточность.
- Ослабление печение на фоне алкоголизации.
- Гепатиты, вирусный или токсический.
Другие возможные симптомы больной печени.
- Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота.
- Повышенная усталость, слабость.
- Необъяснимая потеря веса.
- Кожный зуд, красные пятна на коже тела.
- Желтый оттенок кожи, глазных белков.
British Liver Trust (Британский фонд печени)
Здоровье
благотворительная организация в Соединенном Королевстве, которая занимается здоровьем печени
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